وأوضحت النائبة في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن مشروع القانون الجديد يشترط معايير معينة للمستشفيات التي يتم فيها تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتتوفر في مستشفيات محافظات القناة، |السويس والإسماعيلية وبورسعيد|، مشيرة إلى أن هناك بعض الاشتراطات في المستشفيات التي تقدم الخدمة في القانون الجديد، وسيكون هناك تأكيد على المعايير اللازمة لتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى.وطبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على محافظات مصر بأكملها خلال 15 عاما، بواقع 6 مراحل، ويبدأ تطبيق المرحلة الأولى على محافظات بورسعيد والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء والإسماعيلية. وتشمل المرحلة الثانية محافظات أسوان والأقصر وقنا ومطروح والبحر الأحمر، بينما تشمل المرحلة الثالثة محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ.وتشمل المرحلة الرابعة محافظات أسيوط والوادي الجديد والفيوم والمنيا وبني سويف، أما المرحلة الخامسة فتشمل محافظات الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية.وينتهي تطبيق القانون في المرحلة السادسة على إقليم القاهرة الكبرى وتشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.