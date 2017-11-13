حضر الفعاليات أحمد شعراوي مدير منطقة عمل فاقوس ومحمد مشالي مدير مكتب عمل الصالحية الجديدة، وشملت محاضرة تثقيفية عن المخاطر التي تواجه مصر وحروب الجيل الرابع.وتناول اللواء ياسر محمد عبد العزيز، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، المخاطر والمخططات التي تستهدف مصر وحروب الجيل الرابع، مشيرا إلى أنه على الجميع وفي مقدمتهم عمال مصر الشرفاء التصدي لها بكل وعي، كما أن اﻻنتاج والعمل السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية، مع التركيز على أن مصر بموقعها الإستراتيجي أصبحت هدفا لكل أعدائها.وتابع: أن الاختلاف في الفكر ﻻ يمكن أن يصل بنا لهدم الوطن، ويجب تكاتف كل فرد فينا ﻻجتياز هذه المرحلة.جاء ذلك بإشراف محمد عيسى رئيس اﻻدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وخالد المصري وكيل وزارة القوى العاملة.