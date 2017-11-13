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«مصر أمانة» تناقش مخاطر استهداف الدولة وحروب الجيل الرابع
السيسي: نخوض حرب الجيل الرابعشهدت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية لليوم الثاني على التوالي، فعاليات مبادرة |مصر أمانة بين إيديك|، والمنفذة بمدينة الصالحية الجديدة برعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة وبالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل
حضر الفعاليات أحمد شعراوي مدير منطقة عمل فاقوس ومحمد مشالي مدير مكتب عمل الصالحية الجديدة، وشملت محاضرة تثقيفية عن المخاطر التي تواجه مصر وحروب الجيل الرابع.وتناول اللواء ياسر محمد عبد العزيز، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، المخاطر والمخططات التي تستهدف مصر وحروب الجيل الرابع، مشيرا إلى أنه على الجميع وفي مقدمتهم عمال مصر الشرفاء التصدي لها بكل وعي، كما أن اﻻنتاج والعمل السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية، مع التركيز على أن مصر بموقعها الإستراتيجي أصبحت هدفا لكل أعدائها.وتابع: أن الاختلاف في الفكر ﻻ يمكن أن يصل بنا لهدم الوطن، ويجب تكاتف كل فرد فينا ﻻجتياز هذه المرحلة.جاء ذلك بإشراف محمد عيسى رئيس اﻻدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وخالد المصري وكيل وزارة القوى العاملة.
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