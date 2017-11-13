جاء ذلك استكمالًا لما انتهجه المجلس من اجتماعات سابقة مع أعضاء الجمعيات العمومية بالمحافظات، للوقوف على مشكلات الزراعيين بالمحافظات وسماع مقترحاتهم لتنمية موارد النقابة.وأكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية جاء بشأن قانون النقابة وﻻئحته التنفيذية لإطلاع أعضاء الجمعية على آخر مستجدات قانون النقابة بعد موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلاته.وأشار المهندس سيد عبد اللطيف وكيل النقابة، إلى أن التعديلات على قانون النقابة والمعروضة أمام مجلس الوزراء تمت بموافقة الجمعية العمومية في اجتماعها عام 2013، وبذل المجلس الحالي جهدًا كبيرًا لترى النور، مضيفًا أن القانون يحتاج إلى إعادة دراسة لكل مواده وليس 18 مادة فقط وأن المجلس الحالي رغم جهده لظهور التعديلات إﻻ أن جميع المواد تحتاج تنقية سواء بالحذف أو الإضافة ليكون هناك قانون يتناسب مع الظروف الحالية ويواكب اﻷجيال القادمة.وتابع: أن مجلس الوزراء حريص على خروج القانون بصيغة تناسب المطلوب من مهنة الزراعة بكل عناصرها والتي يعد أهمها المشرف والمهندس الزراعى، مؤكدًا على أن ملاحظات «الوزراء» بخصوص هذه التعديلات أكثر من الممتازة.وأفاد «عبد اللطيف» أن ما تم من تعديلات على القانون كانت عبارة عن مسودة لتعديلات ورغم ذلك لم تناقش أو تصدر بعد، إﻻ أنها تحسب للمجلس السابق، قائلا: نسعى بكل الطرق المشروعة لخروج القانون بصورة ترضي الغالبية العظمى من أبناء المهنة.