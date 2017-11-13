وفد منظمة العمل الدولية يصل مطار القاهرة شهد مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إصابة 3 أفراد شرطة، وموظف بالخطوط الجوية السعودية في حادث تصادم بطريق المطار، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج

وتلقت سلطات المطار، وفقا لمصادر طبية به، إخطارا مفاده وقوع حادث تصادم عند مطلع كوبري المطار، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة أميني شرطة، وآخر مجند، بإضافة إلى أحد موظفي شركة الخطوط الجوية السعودية.وأضافت المصادر، أنه تم إخطار إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة برئاسة الدكتور مدحت قنديل، والكشف على المصابين وعمل الإسعافات الأولية، وتبين إصابتهم بجروح وسحجات وكدمات، وتم ونقلهم بسيارات الإسعاف تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف، وبتكليف من إبراهيم حسن، مدير إسعاف مطار القاهرة، إلى مستشفى الشرطة لاستكمال العلاج، فيما نُقل موظف الخطوط السعودية إلى مستشفى هليوبوليس لاستكمال إجراءات العلاج.