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شاهد.. ننشر أبرز ما جاء بقانون المرور الجديد
13
نوفمبر
2017
01:15 AM
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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، أبرز ما جاء بقانون المرور الجديد، فى إطار خدمات الحكومة الإلكترونية، تحت هاشتاج #المعلومات_حق_لكل_مواطن
وتضمن التعريف، بأن المخالفات بالقانون تقسم
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