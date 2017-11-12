أحبطت سلطات جمارك الصادر بمصر للطيران بمطار القاهرة، برئاسة مصطفى أبو اليزيد مدير الجمرك، محاولة تهريب مجموعة من الكتب والمخطوطات النادرة بالمخالفة لقانون المخطوطات.قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن ملامح خطة الحكومة في المرحلة المقبلة تتمثل في إعداد البرنامج الاقتصادي من عام 2016 إلى 2019 بهدف تحقيق معدلات النمو وتحقيق انطلاقة حقيقية للاقتصاد الوطني.استقرت شبكة قنوات |ON| على اسم برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى، الذي يقدمه على شاشة القناة خلال الفترة المقبلة.تصدر هاشتاج «#شيكابالا» موقع التدوينات القصيرة «تويتر» وذلك بعد الهدف الذي أحرزه مساء اليوم الأحد في المباراة التي جمعت بين المنتخب المصري وغانا بمدينة كيب كوست، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم بروسيا 2018. فيتو تكشف في عددها الجديد مفاجأة الحكومة للشعب برفع أسعار تذاكر القطارات بنسبة 500% خلال عام 2018.قال الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع «فيتو»، إن هناك بعض الدول جعلت حسابات |فيس بوك| مقننة، وتحاسب من يروج لأي شائعات أو ينشر معلومات مغلوطة.تعادل منتخب مصر أمام غانا إيجابيا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بابا يارا ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.قالت مصادر دبلوماسية عربية، إن المملكة العربية السعودية طلبت عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب يوم الأحد المقبل، في الجامعة العربية بالقاهرة لبحث التدخلات الإيرانية.تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من إنقاذ أحد الأشخاص من تحت أنقاض عقار كرموز الذي انهار قبل قليل، ونقله إلى مستشفى كرموز مصابا بجروح وكسور.أكدت إسرائيل، اليوم الأحد، أنها ستبقي على ضرباتها العسكرية عبر الحدود مع سوريا لمنع ما أسمته |أي انتهاكات من جانب قوات متحالفة مع إيران|.قتل رجل أمن سعودي في مداهمة وكر بالعوامية ذات الأغلبية الشيعية بمنطقة القطيف شرق السعودية.ذكر موقع |جلوبال ريسيرش| البحثي الكندي، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية |سي آي إيه|، تمهد الطريق لحرب مدمرة على إيران.رشحت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017، مع أربعة لاعبين آخرين.أحيت أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، اليوم الأحد الذكرى الأولى لوفاته من داخل مقابر |أم كبيبة| بمنطقة الورديان، غرب الإسكندرية.تراجعت مؤشرات البورصة في نهاية جلسة، اليوم الأحد، وانخفض المؤشر الرئيسي إلى المنطقة الحمراء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.4 مليار جنيه.قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس أحمد علاء، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، للمرة الثالثة، بتهمة الترويج للمثليين ورفع علم الرينبو بالتجمع الخامس.كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الأحد، أن عدد المعتقلين في المملكة العربية السعودية على خلفية حملة الفساد بلغ نحو 500 شخص حتى الآن.استقرت اليوم الأحد أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية، وسجل الجرام عيار 18 نحو 537 جنيهًا، والجرام عيار 21 سجل 627 جنيهًا.أعلن المهندس خالد صبرة، في إدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن ارتفاع أسعار المترو من 2 لــ5 جنيهات لكن لم يتم إقرارها بشكل رسمي.