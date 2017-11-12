وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طائرة خطوط النيل رقم 128 القادمة من جدة اشتبه ياسر محمد يوسف، مأمور اللجنة، في راكب مصرى قادم من السعودية، وحمل 5 حقائب.وأضافت المصادر أنه بالعرض على أسامة أبوسريع، نائب مدير الإدارة، كلف محمد فيصل، مأمور الجمرك، تحت إشراف سامى عبد العزيز، مدير الصالة الخضراء، لتفتيش أمتعة الراكب، وعثر على 600 ساعة يد رجالى وحريمى مخفاة داخل جيوب الملابس بداخل الحقائب، وبلغت قيمة المضبوطات 200 ألف جنيهوقرر الدكتور خالد الجمال، مدير عام الإدارة العامة لمبنى الركاب رقم 1، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى تهرب للراكب، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.