ومن المقرر أن تشهد الجلسة بحث تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن تشهد الجلسة بحث أزمات الشرق الأوسط ومنها الملف الليبي ومكافحة الإرهاب.كان المهندس شريف إسماعيل، استقبل نظيره التونسى، مساء أمس السبت، في مطار القاهرة، في إطار زيارة رئيس وزراء تونس لمصر، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.وترتبط مصر وتونس بعلاقات قوية وتطابق في كثير من وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، كما يوجد بينهما العديد من القواسم المشتركة، حيث كانتا في مقدمة دول الربيع العربي، ثم شهدت الدولتان ظهور جماعات الإسلام السياسي على الساحة ووصولها للسلطة وفشلها في الإدارة، ما أدى لحدوث انتكاسة ورغبة في التغيير ترجمت في تونس بإقامة انتخابات وفي مصر بقيام ثورة 30 يونيو.