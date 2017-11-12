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مطار القاهرة يسمح بدخول دبلوماسية كندية بدون تأشيرة
مطار القاهرة يستقبل 30 رحلة جوية لعودة وفود منتدى شباب العالمسمحت سلطات مطار القاهرة، صباح اليوم الأحد، بدخول دبلوماسية كندية من أصل أردني إلى البلاد بدون تأشيرة دخول مسبقة، بعد موافقة وزارة الخارجية على استثنائها من تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل
وصرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة، بأنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من كندا، تبين وجود |سمر القصين| دبلوماسية كندية من أصل أردني، تحمل |جواز سفر| دبلوماسيا وبدون تأشيرة دخول مسبقة.وأضافت المصادر أن مسئول الجوازات اتصل بالسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم لشئون الجوازات، الذي أكد أن السفارة الكندية بالقاهرة اعتذرت لعدم حصول الدبلوماسية على تأشيرة مسبقة، ووافق نائب وزير الخارجية على استثنائها من مبدأ المعاملة بالمثل والسماح بدخولها البلاد، لإجراء محادثات مع المسئولين في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والتباحث بشأن دور وكالة التنمية الكندية في المشروعات التنموية.
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