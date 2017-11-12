مريض نفسي يحاول الانتحار لرفض مستشفى المعمورة استقبالهتلقى فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن بلاغ بوجود شخص مشرد بمنطقة الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر، فتوجه على الفور إلى مكان البلاغ وتبين أن المبلغ عنه، |سامي م| 35 عامًا وليس معه أوراق تثبت هويته

وحاول الفريق إقناعه بالانتقال إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، واستجاب أخيرًا وتم إيداعه دار عقيلة السماع للرعاية بحلوان، ووضعه تحت الملاحظة وتبين قيامه ببعض التصرفات غير الطبيعية، مثل الشتائم والاعتداء على العاملين.وتواصلت إدارة الدار مع مستشفى الصحة النفسية وبتوقيع الكشف الطبي على الحالة تبين إصابته بحالة فصام، وجار التنسيق مع إدارة الصحة النفسية لإيداعه أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.