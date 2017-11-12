«السياحة» تشارك في بورصة لندن الدوليةأكد علي غنيم عضو مجلس إدارة الغرف السياحية السابق، أن غياب الترويج للسياحة المصرية، تسبب في ضعف الإقبال على الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة وغياب التعاقدات الفاعلة الخاصة برحلات سياحية إلى مصر قبل انعقاد البورصة وتنظيم لقاءات مع كبار منظمي الرحلات

وقال غنيم في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إن غياب التنسيق المسبق أدى إلى مشاركة تقليدية ولَم تحقق الشركات والفنادق المشاركة في الجناح المصري حصيلة التعاقدات التي كانت تتوقعها وخاصة في ظل تحسن تدريجي في حركة السياحة البريطانية إلى الغردقة والأقصر ومرسى علم. وتابع: |يجب إعداد برامج للقاءات فاعلة تحقق نتائج ملموسة دون تركيز على المشاركة الشكلية|، مستشهدا بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بين مسئولي وزارة السياحة ومنظمي الرحلات البريطانيين، بوصفه بلا جدوى بالنسبة للشركات والفنادق والمشاركة.