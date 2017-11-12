. الأزهر يوضح عقوبة دخول الطلاب للفصول بالمحمولأشاد الدكتور محمد مأمون ليلة عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، بقرار مشيخة الأزهر بمنع الموبايل داخل فصول المعاهد، حرصا على مصلحة الطلاب، مشيرا إلى أن القرار يضمن الاستغلال الأمثل لليوم الدراسي في تحصيل العلم، ويحقق الانضباط داخل المعاهد الأزهرية.وأضاف |ليلة| لـ|فيتو|، أن القرار فيه نوع من التيسير بحيث يسمح للطالب بالدخول بالهاتف المحمول أفنية المعاهد ووضعه في صندوق خاص ويسلم له قبل انصرافه بنهاية اليوم الدراسي، ولم يتضمن منع الطالب من الاتصال بأهله، لافتا إلى أن المحمول يشتت الطالب لهوا في فيس بوك وتويتر وغيرهما، فضلا عن الفيديوهات والأغاني الخطيرة.وتابع: «قد يصور بعضهم المدرس وشرحه، والذي قد يتدنى قليلا في الخطاب؛ لذا يتوجب شكر الشريف على هذا القرار». وكان الأزهر الشريف قرر منع الطلاب من حيازة الموبايل داخل فصول المعاهد الأزهرية، على أن يسمح بها في الأفنية فقط على أن تجمع منهم داخل صندوق ويتم توزيعها مرة أخرى بعد انتهاء اليوم الدراسي.