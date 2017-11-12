ويقدم المطعم وجبات للفقراء والمحتاجين وللأسر التي تعاني من ضيق المعيشة وارتفاع الأسعار والتي يقل دخلهم عن 500 جنيه.وأضاف النشطاء: «المطعم دة خفف عن ناس كتير المعاناة ومنعهم من التسول والحاجة ومد الإيد، وبيفتح 3 ساعات يوميا من بعد صلاة الظهر إلى بعد العصر على مدى الأسبوع، لتقديم الوجبات لجميع الأسر المحتاجة». وتابعوا «المطعم بيقدم وجبة متكاملة خضار وفاكهة ولحوم والشخص بياكل مرة واتنين لحد ما يشبع، ناس كتير حاليا في كل مكان محتاجة مطعم زي دة، وفي كل مدينة وقرية وحي فيه ناس أغنياء ربنا وسع عليهم يقدروا يعملوا دة، الفكرة كويسة وأجرها وإنسانيتها أكبر».وطالبوا بتعميم الفكرة منعا للتسول ومساعدة للمحتاجين.