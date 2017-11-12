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وزير النقل يوجه عمال السكك الحديدية الجدد باستمرار التدريب
12
نوفمبر
2017
06:43 AM
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وزير النقل يستمع لمحاضرة عن تحليل حوادث السكة الحديد التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أثناء جولته التفقدية بمعهد وردان، أمس السبت عددا من المتدربين المقرر أن يلتحقو بالعمل بالسكك الحديدية
واستمع الوزير لآراء المتدربين في تطوير الهيئة ورفع مستوى الخدمة بالسكك الحديدية، ووجههم بالمواظبة على التدريب بالمعهد وتنفيذ تعليمات القيادة الآمنة للقطارات بشكل كامل دون أي إخلال.وتفقد عرفات مطاعم المعهد واستمع لوصف تفصيلي عن إمكانياته، استكمالا لمساعي الوزير لتحقيق أقصى درجات الاستفادة منها.
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