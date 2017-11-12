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تهاني الجبالي: تعجيل قانون المنظمات النقابية يثبت ارتباك أجندة التشريع
12
نوفمبر
2017
04:44 AM
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كمال عباس: قانون التنظيمات النقابية الجديد لا يحقق التوازنقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا: «إن انتهاء البرلمان من قانون المنظمات النقابية في يومين أمر يثير الاندهاش، رغم أهمية هذا القانون ارتباطا بحياة ملايين العمال»
وأكدت تهاني الجبالي في تصريح لـ«فيتو»، أن القانون الخاص بالنقابات المهنية لم ينشر بالكامل ولم تعرف تفاصيله كاملة وهذا يعني ارتباكا في الأجندة التشريعية وغياب الأولويات.وتابعت: البرلمان الحالي ولعدم وجود قوى سياسية صلبة داخله هو برلمان ليس مثاليا ويسير وفق هوى الحكومة.
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