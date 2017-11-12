كمال عباس: قانون التنظيمات النقابية الجديد لا يحقق التوازنقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا: «إن انتهاء البرلمان من قانون المنظمات النقابية في يومين أمر يثير الاندهاش، رغم أهمية هذا القانون ارتباطا بحياة ملايين العمال»