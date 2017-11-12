12 نوفمبر 2017 مـ 22 صَفَر 1439 هـ
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القاهرة
اخبار مصر
الجاري ٢٠١٧ .

تنقسم جلسات مؤتمر أخبار اليوم إلى نوعين الأول هي جلسات عامة ويبلغ عددها 5 جلسات والنوع الثاني هي جلسات قطاعية متوازية ويبلغ عددها أيضا 5 جلسات.

بواسطة alwafd

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