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اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي
12
نوفمبر
2017
03:45 AM
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كتب- سامي الطراوي: يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادي الرابع الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل والذي يقام في الفترة ١٢ إلى ١٤ نوفمبر
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