الجاري ٢٠١٧ .

تنقسم جلسات مؤتمر أخبار اليوم إلى نوعين الأول هي جلسات عامة ويبلغ عددها 5 جلسات والنوع الثاني هي جلسات قطاعية متوازية ويبلغ عددها أيضا 5 جلسات.