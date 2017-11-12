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برلماني يطالب الحكومة بخطة مدروسة لتطوير مزلقانات السكة الحديد
12
نوفمبر
2017
03:44 AM
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وزير النقل يتفقد معهد تدريب وتأهيل العاملين بالسكة الحديد طالب عبد العزيز الصفتي، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة إعلان خطتها لتطوير مزلقانات السكة الحديد والتي يتسبب أغلبها في حوادث القطارات
وشدد النائب في تصريح خاص لـ«فيتو»، على ضرورة أن تكون عملية تطوير المزلقانات وفق ضوابط ومعايير هندسية، بعد غلق بعض المزلقانات غير الصالحة والتي قد تتسبب في كوارث والبدء في تطوير المزلقانات الحيوية والهامة في كل المحافظات. وأكد الصفتي على أهمية الإسراع في اتخاذ إجراءات تأمين المواطنين وحمايتهم بتطوير شبكة السكة الحديد وتحوليها إلكترونيًّا لتلافي غفلة عمال المزلقانات، وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
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