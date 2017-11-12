وشدد النائب في تصريح خاص لـ«فيتو»، على ضرورة أن تكون عملية تطوير المزلقانات وفق ضوابط ومعايير هندسية، بعد غلق بعض المزلقانات غير الصالحة والتي قد تتسبب في كوارث والبدء في تطوير المزلقانات الحيوية والهامة في كل المحافظات. وأكد الصفتي على أهمية الإسراع في اتخاذ إجراءات تأمين المواطنين وحمايتهم بتطوير شبكة السكة الحديد وتحوليها إلكترونيًّا لتلافي غفلة عمال المزلقانات، وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة.