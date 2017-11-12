وزير الأوقاف يعتمد الجزء الخامس من موسوعة الخطب العصريةقال الشيخ أحمد تركي، مدير عام المراكز التدريبية بوزارة الأوقاف: «إن الإمام المصري من أفضل الأئمة على مستوى العالم، ويحتاج فقط إلى دعم معنوي ومادي وكافة أشكال الدعم فضلا عن تزويده بالخبرات وتدريب»

وأكد تركي في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن كافة أشكال الدعم موجودة لكن التعامل مع 60 أو 70 ألف إمام يحتاج إلى وقت. وتابع: «نقيم دورة للأئمة الشباب الجدد المعينين في الوزارة لمدة شهر كامل في مسجد النور بالعباسية في استراحة |عين الحياة| وهي من أهم دورات الإدارة العامة للتدريب ولا بد من حصول جميع الأئمة عليها لأنها تعطي خبرة ومهارة وتصحيحا للمفاهيم».