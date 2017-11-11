تقدم عدد من النواب باقتراحات، تتصمن قبض عقوبات رادعة للمزوغين من جلسات المجلس تصل إلي إسقاط العضوية، وإغلاق البهو الفرعوني خلال عقد الجلسات العامة، وفرض غرامة مالية، ونشر أسماء المزوغين علي باب القاعة ووسائل الإعلام

قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إنه بصدد التقدم بمقترح يقضي بضرورة حضور الوزراء ومساعديهم، في اجتماعات اللجان النوعية، وذلك لمنع النواب من التغيب، والتسرب الي مكاتب ودواوين الوزراء، لإنهاء طلبات دوائرهم، وقت الجلسات

وأضاف الشريف في تصريح لـ«الوفد» أن حضور الجلسات العامة أمر مهم تقره

اللائحة، ووفقًا للدستور، وأشار إلي أنه ينوي تبادل الرؤي مع رئيس المجلس، ووزير الشئون البرلمانية، حول عدد من الافكار التي تضمن التواجد المنتظم، لوزراء الحكومة، في المجلس، علي غرار فكرة «النادي السياسي»، الذي نفذ من قبل في البرلمان.

وكانت النائبة منال ماهر، قد قدمت مقترحًا برغبة، تحت عنوان«مدونة السلوك البرلماني» لحل الأزمة ، وتصمنت المدونة اقتراحات منها، إغلاق البهو الفرعوني، وفرض الغرامة المالية، ونشر أسماء المتغيبين في وسائل الاعلام، وفي حالة الغياب لأكثر من ثلثي الجلسات، تسقط العضوية.