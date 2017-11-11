كما شمل المحور الثالث لبرنامج الحكومة والخاص ببرنامجها الاقتصادى، والتي تستهدف فيه الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ ٤.٦% وتخفيض معدل البطالة إلي ١١.٨ % خلال العام المالى (٢٠١٧- ٢٠١٨) وقد بلغ إجمالي الناتج المحلى الإجمالي عام (٢٠١٥- ٢٠١٦) بقيمة ١٩١٨.١ مليار جنيه، وفي العام المالي (٢٠١٦- ٢٠١٧) كان إجمالي الناتج المحلي بقيمة ١٩٩٤.٣ مليار جنيه، بنسبة تغيير ٤.٢% ، وبلغ حجم الاستخدامات الاستثمارية المنفذة عام (٢٠١٥ - ٢٠١٦) بقيمة ٣٩٢ مليار جنيه وحققت ٥١٠.١ مليار جنيه عام (٢٠١٦ - ٢٠١٧) بنسبة تغيير ٣٠.١%.

كما ذكر التقرير نسبة الإيرادات العامة والتي بلغت ٤٩١.٥ مليار جنيه عام (٢٠١٥ - ٢٠١٦)،

مقارنة ٦٥٩.٢ مليار جنيه عام (٢٠١٦ - ٢٠١٧) بنسبة تغيير ٣٤.١%، وبلغت المصروفات العامة ٨١٧.٨ مليار جنيه عام (٢٠١٥ - ٢٠١٦)،مقارنة بـ١٠٣١.٩ مليار جنيه عام (٢٠١٦ - ٢٠١٧) بنسبة تغيير 26.2%، كما بلغت نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلى الإجمالي 12.5% عام (٢٠١٥ - ٢٠١٦) مقارنة بـ١٠.٩% عام (٢٠١٦ - ٢٠١٧).

كما بلغ صافي الاحتياطات الدولية ١٧.٥٥ مليار دولار نهاية يونيو عن العام المالي (٢٠١٥ - ٢٠١٦)، مقارنة ٣١.٣١ مليار دولار عام (٢٠١٦ - ٢٠١٧) بنسبة تغيير 78.4%، وبلغ معدل البطالة في يونيو عام (٢٠١5 - ٢٠١٦) ١٢.٥% مقارنة بقيمة ١١.٩٨% عام (٢٠١٦ - ٢٠١٧)، كما بلغ معدل التضخم العام شهر يونيو علي أساس سنوى ١٤.٨% عام (٢٠١٥ - ٢٠١٦) مقارنة بـ٣٠.٩% عام (٢٠١٦ - ٢٠١٧)، وبلغ الدين العام المحلي نهاية مارس ٢٣٥٠.١ مليار جنيه مقارنة بـ٣١٥٨.٧ عام (٢٠١٦ - ٢٠١٧) بنسبة تغيير ٣٤.٤% .