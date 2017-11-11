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الحكومة تستهدف نمو اقتصادي 4.6% خلال العام المالي (٢٠١٧ - ٢٠١٨)
كتب - سامي الطراوي: كشف مجلس الوزراء عن تقارير الحكومة الذي تمت إحالته الي مجلس النواب والخاص بمشروعات القوانين والتشريعات والإجراءات فقد تقدمت الحكومة بعدد ١٥٧ مشروع قانون وتمت الموافقة على ٧٩ مشروع قانون وتم ترحيل ٧٨ إلي الدور الثاني
كما شمل المحور الثالث لبرنامج الحكومة والخاص ببرنامجها الاقتصادى، والتي تستهدف فيه الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ ٤.٦% وتخفيض معدل البطالة إلي ١١.٨ % خلال العام المالى (٢٠١٧- ٢٠١٨) وقد بلغ إجمالي الناتج المحلى الإجمالي عام (٢٠١٥- ٢٠١٦) بقيمة ١٩١٨.١ مليار جنيه، وفي العام المالي (٢٠١٦- ٢٠١٧) كان إجمالي الناتج المحلي بقيمة ١٩٩٤.٣ مليار جنيه، بنسبة تغيير ٤.٢% ، وبلغ حجم الاستخدامات الاستثمارية المنفذة عام (٢٠١٥ - ٢٠١٦) بقيمة ٣٩٢ مليار جنيه وحققت ٥١٠.١ مليار جنيه عام (٢٠١٦ - ٢٠١٧) بنسبة تغيير ٣٠.١%.
كما ذكر التقرير نسبة الإيرادات العامة والتي بلغت ٤٩١.٥ مليار جنيه عام (٢٠١٥ - ٢٠١٦)،
كما بلغ صافي الاحتياطات الدولية ١٧.٥٥ مليار دولار نهاية يونيو عن العام المالي (٢٠١٥ - ٢٠١٦)، مقارنة ٣١.٣١ مليار دولار عام (٢٠١٦ - ٢٠١٧) بنسبة تغيير 78.4%، وبلغ معدل البطالة في يونيو عام (٢٠١5 - ٢٠١٦) ١٢.٥% مقارنة بقيمة ١١.٩٨% عام (٢٠١٦ - ٢٠١٧)، كما بلغ معدل التضخم العام شهر يونيو علي أساس سنوى ١٤.٨% عام (٢٠١٥ - ٢٠١٦) مقارنة بـ٣٠.٩% عام (٢٠١٦ - ٢٠١٧)، وبلغ الدين العام المحلي نهاية مارس ٢٣٥٠.١ مليار جنيه مقارنة بـ٣١٥٨.٧ عام (٢٠١٦ - ٢٠١٧) بنسبة تغيير ٣٤.٤% .
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