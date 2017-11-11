كتب محمد عيد: رحب سياسيون، وفقهاء دستوريون، بالإعلان عن مشروع قانون جديد لتنظيم الانتخابات البرلمانية، وطالبوا بعرضه على الأحزاب والقوى السياسية، لطرحه للمناقشة، وإدخال التعديلات اللازمة، والنصوص الجديدة المطلوبة، لتوفير المناخ الأمثل للعملية الانتخابية، والتى تضمن تمثيلاً حقيقياً لجميع الفئات تحت قبة البرلمان

وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد كشف أن هناك قانوناً لتنظيم الانتخابات سيعرض على المجلس خلال شهر، يضع نظاماً انتخابياً جديداً، فى ضوء الدستور- وذلك فى إشارة لقانون انتخابات مجلس النواب.

وقال الدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد، إن مشروع قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية الجديد، يجب عرضه على الأحزاب للمناقشة والبحث، ليحقق التمثيل التشريعى الكامل لكل فئات المجتمع فى البرلمان، دون محاباة لطرف جغرافى أو عرقى أو دينى أو سياسى بعينه، والوصول للحل الأمثل وتجاهل السلبيات التى عانت منها القوانين السابقة، ويزيل العوائق أمام النواب، ويمنحهم حقوقهم، ويحدد واجباتهم، دون اختراق القانون.

وأوضح مساعد رئيس حزب الوفد، أن امتثال النظام الانتخابى فى نظام القائمة، أو النظام المختلط بين «القائمة والفردى»، يقضى على العصبية وقوة المال السياسى والبلطجة والرشوة الانتخابية التى أفرزها نظام الانتخاب الفردى، قائلاً: «نظام الانتخاب الفردى به سلبيات عديدة لأنه يكرس مبدأ العصبية ويضيع فرص قوى سياسية فى تأثير كبير على الساحة من التمثيل فى البرلمان، كما أنه يسمح بانتشار الظواهر السلبية».

ولفت «حسان» فى حديثه لـ «الوفد»، إلى أن نظام القائمة النسبية يسهم فى تجاوز المرحلة المقبلة، وأن يتاح لكل قوى سياسية مقاعد بنسب تأييدها الحقيقى من الناخبين، مشيراً إلى أن نظام القوائم يوضح البرامج الحزبية الواضحة ومحددة المعالم والأهداف، التى تساعد على الاختيار الدقيق، وتقضى على حالة التذبذب السياسى.

وطالب الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، اللجنة التشريعية بإعداد دراسة جيدة لنظامى دستور 1971 والذى مثل الانتخاب بالنظام الفردى نصاً، ودستور 2014، الذى مثل النظام الانتخابى بنظام القائمة المغلقة، حيث إنهما النظامان الوحيدان الناجيان من القضاء بعدم الدستورية على مدار التاريخ.

ولفت الفقيه الدستورى، إلى ضرورة الأخذ برأى الهيئة الوطنية للانتخابات، لاختصاصها بإبداء الرأى فى الانتخابات وتقسيم الدوائر، كما نص عليه القانون، وأشار إلى أن القانون الجديد لانتخابات مجلس النواب يجب أن يكون مختلفاً عن القانون الحالى، خاصة أن مواد الدستور الجارى والمعمول به، نص فى مواده رقم 243، و244 على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، والعمال والفلاحين فى أول مجلس للنواب عقب إقرار دستور 2014، وبالتالى لم يعد هناك حاجة لهذه النصوص فى القانون الجديد، والتى كانت موجودة فى القانون الحالى فى المادة 4 والمادة 5 حول توزيع الدوائر والتمثيل المناسب وفقاً للدستور.

وشدد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، على تعديل القانون للعمل بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، كأنسب وأفضل النظم الانتخابية، قائلاً: «إن

كانت قد تم رفضها من قبل فإن الوقت الحالى يسمح بذلك، خاصة أن هذا النظام، سيقضى على عورات النظام الفردى وما يشوبه من سطوة رأس المال وأعمال البلطجة والشغب».

وأوضح «الشهابى» أن نظام القائمة النسبية، يعطى الفرصة للنائب لممارسة دوره النيابى والرقابى، مشيراً إلى أن مناقشات المجلس تقوم على أساس برامج الأحزاب، لافتاً إلى هذا النظام يمنع وقف هدر الأصوات، ويقضى على ظاهرة الـ50% التى من خلالها يحسم الناخب المقعد دون النظر إلى باقى الأصوات.

وتابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي: القائمة النسبية تساعد على تفعيل الجانب الديمقراطى للحياة السياسية فى مصر، وفيما عدا ذلك يمثل عودة للوراء، وتدميراً لمقومات الثورة الأساسية؛ لأن نظام القائمة يعطى فرصة لظهور الأحزاب وتقوية موقفها، بعيداً عن أى جماعات دينية أو تكتلات، بالإضافة إلى أنها تتجنب الخصومات بين المواطنين سواء كانوا مرشحين أو ناخبين أو مندوبين، كما أنها تؤدى لزيادة الوعى السياسى.

وطالب الدكتور أحمد بيومى، القيادى بحزب الدستور بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث ألا يقتصر التوزيع على نسبة الزيادة السكانية فقط، مع مراعاة التمثيل الدقيق للمدن والأقاليم فى مجلس النواب، وأشار إلى أن التقسيم الحالى أوقع الظلم على بعض المراكز والمدن التى يقل فيها عدد أصوات الناخبين عن المدينة الممثلة معها فى التقسيم، وبالتالى فقدت حقها بالتواجد تحت قبة البرلمان – حسب قوله.

وأعرب «بيومى»، عن رفضه لما أثاره عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بخصوص تقليل عدد النواب داخل المجلس، لافتاً إلى أن الزيادة المطردة التى تشهدها الأجواء فى الكثافة السكانية، تطلب تمثيلاً نيابياً أكبر، خاصة فى ظل غياب مجلس الشورى.

ولفت «بيومي»، إلى تمسكه بالقائمة النسبية المفتوحة، حتى يستطيع الناخبون تحديد مرشحيهم المفضلين ضمن قائمة الحزب بالإضافة إلى اختيارهم الحزب المفضل– بحسب قوله.

وأكد اللواء محمد الغباشي، مسئول الإعلام بحزب حماة وطن، أن الحزب يرى فى النظام المختلط بين القائمة والفردى، الضمان الأفضل فى تفعيل دور الأحزاب فى الحياة السياسية، حيث يكون تمثيل نظام القائمة بواقع 75%، والفردى بنسبة 25%، لافتاً إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب، ما زالت بصدد مناقشة الطرح، لوضع توصياتها ووجهة نظرها.

وأشار أمين الإعلام لحزب حماة وطن، إلى أن اختيار أى نظام لإجراء الانتخابات، يحكمه مدى توافقه مع الدستور، بحيث لا يجعل القانون قابلاً للطعن؛ بسبب عدم الدستورية، مثلما حدث فى قوانين سابقة.

وشدد «الغباشي»، على أن يكون الهدف من القانون الجديد، إيجاد منظومة تشريعية، تنظم عمل البرلمان بما يخص الانتخابات، مع مراعاة التوزيع العادل للسكان، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وفقاً للتوزيع الجغرافى وعدد السكان، مشيراً إلى ضرورة أن يضع مجلس النواب فى اعتباره، حضور ممثلى الهيئة الوطنية للانتخابات هذه الاجتماعات، لوضع أفضل أطر العمل التنظيمى لإجراءات القانون المطروح، فى أسرع وقت ممكن، دون تعطلها لتعارض وجهات النظر.