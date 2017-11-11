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غدا.. اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بالقاهرة
11
نوفمبر
2017
23:00 PM
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كتب ـ خالد حسن: تنظم النقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية، غدًا اجتماع المجلس التنفيذى للاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة التابع للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب
واشار حمدى عرابى نائب رئيس النقابة العامة ومسئول العلاقات الدولية الى الاجتماعات وتستمر لمدة يومين بفندق الجامعة العمالية بمدينة نصر، وأعلن «عرابى» عن اطلاق الموقع الرسمى للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية والذى سيكون بمثابة حلقة الاتصال بين النقابة العامة وقواعدها العمالية.
وقال هشام عبد اللطيف الامين العام للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية، ان
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