واشار حمدى عرابى نائب رئيس النقابة العامة ومسئول العلاقات الدولية الى الاجتماعات وتستمر لمدة يومين بفندق الجامعة العمالية بمدينة نصر، وأعلن «عرابى» عن اطلاق الموقع الرسمى للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية والذى سيكون بمثابة حلقة الاتصال بين النقابة العامة وقواعدها العمالية.

وقال هشام عبد اللطيف الامين العام للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية، ان

الاجتماع يشارك فيه النقابات العمالية من دول مصر، والسودان، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والاردن، والعراق، والكويت، وتونس، والجزائر، والمغرب، وسيحضر الاجتماع النائب جبالى المراغى، والنائب محمد وهب الله، الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس ائتلاف حب مصر، وغسان غصن، الامين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، ونبيل العاقل، الامين العام للاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة، بالاضافة الى رؤساء النقابات العامة بمصر، ولفيف من القيادات النقابية، واعضاء اللجان النقابية بالمحافظات.