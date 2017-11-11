اخبار مصر
-
رياضة
- مشوار منتخب تونس حتى التأهل لمونديال روسيا
- الرئيس التونسي يهنئ لاعبي المنتخب بالوصول لكأس العالم
- صوت لـ«محمد صلاح» في جائزة بي بي سي لأحسن لاعب أفريقي
- كوبر يرفض الدفع بشيكابالا ضمن التشكيلة الأساسية أمام غانا
- هنيدي بعد تأهل 4 منتخبات عربية للمونديال: «هنيمك من المغرب يا روسيا»
- مشوار منتخب المغرب في التصفيات حتى التأهل للمونديال
- مونديال روسيا 2018 «بيتكلم عربي»
- المنتخب بالأبيض والأسود أمام غانا غدا
- صبور يطالب محسن طنطاوي بضم «النواصرة» لقائمته الانتخابية
- محمد بن زايد يهنئ المغرب وتونس بالتأهل للمونديال: «إنجاز مشرف»
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
خبير عسكري: القوات الجوية نجحت في التصدي لاختراق الحدود المصرية
11
نوفمبر
2017
23:00 PM
بواسطة
كتب- محمود عبدالعظيم: قال اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري، إن الجيش المصري يبذل جهدًا كبيرًا في التصدي للعمليات الإرهابية، وخاصة القوات الجوية، مشيرًا إلى أن الجيش نجح بنسبه 90% في التصدي لاختراق الحدود المصرية
وأكد «مظلوم» في تصريح خاص لـ«بوابة الوفد»، على أن مصر مستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية والدول الخارجية، مشيرًا إلى أن الجيش أحبط العديد من العمليات
وأضاف الخبير العسكري، أن مصر تُستهدف الآن من الناحية الغربية؛ وذلك بسبب عدم الاستقرار داخل الأراضي الليبية بالإضافة إلى عدم توحيد الجيش الليبي.
يذكر أن القوات الجوية تمكنت اليوم السبت، بالتعاون مع قوات حرس الحدود والمخابرات الحربية من اكتشاف وتتبع 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر وقامت القوات بتدميرها.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع