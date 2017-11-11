كتب- محمود عبدالعظيم: قال اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري، إن الجيش المصري يبذل جهدًا كبيرًا في التصدي للعمليات الإرهابية، وخاصة القوات الجوية، مشيرًا إلى أن الجيش نجح بنسبه 90% في التصدي لاختراق الحدود المصرية

وأكد «مظلوم» في تصريح خاص لـ«بوابة الوفد»، على أن مصر مستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية والدول الخارجية، مشيرًا إلى أن الجيش أحبط العديد من العمليات

الإرهابية، ودائمًا ما يعمل في صمت.

وأضاف الخبير العسكري، أن مصر تُستهدف الآن من الناحية الغربية؛ وذلك بسبب عدم الاستقرار داخل الأراضي الليبية بالإضافة إلى عدم توحيد الجيش الليبي.

يذكر أن القوات الجوية تمكنت اليوم السبت، بالتعاون مع قوات حرس الحدود والمخابرات الحربية من اكتشاف وتتبع 10 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر وقامت القوات بتدميرها.