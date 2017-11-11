كتب - سامي الطراوي: أكدت الحكومة في تقريرها المحال إلى مجلس النواب والذي يضم كافة أعمال الحكومة منذ مارس ٢٠١٦ وحتى سبتمبر ٢٠١٧ أن إجمالي محفظة التمويل الدولي والإقليمي بلغت ٢٥

٤٨ مليار دولار .

وأوضح التقرير أن إجمالي محفظة التمويل تشمل علي ٦.٢ مليار دولار خاص بالبنك الدولي ، ٢.٢٥مليار دولار للصندوق السعودي للتنمية بالإضافة الي ٢.١٩ مليار دولار لفرنسا فضلاً عن ١.٠٢ مليار دولار لبنك التنمية الأفريقى، و 1.98 مليار دولار للصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، و1.95 مليار دولار للولايات المتحدة الأمريكية و1.77 مليار دولار لبنك الاستثمار

الأوروبى، 1.77 مليار دولار للبنك الإسلامي للتنمية و1.62 مليار دولار لليابان إضافة إلى ١.٢٨ مليار دولار للاتحاد الأوروبي ومحفظة باقي الشركاء ١.٠٩ مليار دولار .

وأشار تقرير الحكومة إلى أن إجمالي محفظة التمويل الدولي والإقليمى بلغ طبقًا للقطاعات ٢٥.٤٨ مليار دولار منها 9.1 مليار دولار لقطاع تنويع مصادر الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة و ٤.٠٤ مليار دولار تطوير قطاع النقل وشبكات الطرق و ٣.٥٢ مليار دولار لقطاع الإسكان و0.39 لمجالات السياحة والثقافة والآثار، و٦% لتحسين الإنتاجية الزراعية وتحديث نظم الرى و٥% لمساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .