-
رياضة
- مشوار منتخب تونس حتى التأهل لمونديال روسيا
- الرئيس التونسي يهنئ لاعبي المنتخب بالوصول لكأس العالم
- صوت لـ«محمد صلاح» في جائزة بي بي سي لأحسن لاعب أفريقي
- كوبر يرفض الدفع بشيكابالا ضمن التشكيلة الأساسية أمام غانا
- هنيدي بعد تأهل 4 منتخبات عربية للمونديال: «هنيمك من المغرب يا روسيا»
- مشوار منتخب المغرب في التصفيات حتى التأهل للمونديال
- مونديال روسيا 2018 «بيتكلم عربي»
- المنتخب بالأبيض والأسود أمام غانا غدا
- صبور يطالب محسن طنطاوي بضم «النواصرة» لقائمته الانتخابية
- محمد بن زايد يهنئ المغرب وتونس بالتأهل للمونديال: «إنجاز مشرف»
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الحكومة:إجمالي محفظة التمويل الدولي والإقليمي ٢٥.٤٨ مليار دولار
كتب - سامي الطراوي: أكدت الحكومة في تقريرها المحال إلى مجلس النواب والذي يضم كافة أعمال الحكومة منذ مارس ٢٠١٦ وحتى سبتمبر ٢٠١٧ أن إجمالي محفظة التمويل الدولي والإقليمي بلغت ٢٥
٤٨ مليار دولار .
وأوضح التقرير أن إجمالي محفظة التمويل تشمل علي ٦.٢ مليار دولار خاص بالبنك الدولي ، ٢.٢٥مليار دولار للصندوق السعودي للتنمية بالإضافة الي ٢.١٩ مليار دولار لفرنسا فضلاً عن ١.٠٢ مليار دولار لبنك التنمية الأفريقى، و 1.98 مليار دولار للصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، و1.95 مليار دولار للولايات المتحدة الأمريكية و1.77 مليار دولار لبنك الاستثمار
وأشار تقرير الحكومة إلى أن إجمالي محفظة التمويل الدولي والإقليمى بلغ طبقًا للقطاعات ٢٥.٤٨ مليار دولار منها 9.1 مليار دولار لقطاع تنويع مصادر الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة و ٤.٠٤ مليار دولار تطوير قطاع النقل وشبكات الطرق و ٣.٥٢ مليار دولار لقطاع الإسكان و0.39 لمجالات السياحة والثقافة والآثار، و٦% لتحسين الإنتاجية الزراعية وتحديث نظم الرى و٥% لمساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)