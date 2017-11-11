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مجلس الجامعات الخاصة يناقش الاستعداد لامتحان الفصل الدراسي الأول
كتب- زكي السعدني ونرمين عِشرة: عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا، ظهر اليوم السبت، برئاسـة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعــليم العــالي والبحـث العـلمي، وحضــور الدكتور عز الدين أبو ستيت أمين المجلس، في مقر الوزارة
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بتسيير العمل بالجامعات الخاصة، واستعداد هذه الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول.
وقدم المجلس التهنئة للدكتور عمرو عزت سلامة لفوزه بمنصب الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، متمنيًا أن يكون هذا المنصب بداية للتعاون بين الجامعات العربية والمصرية من أجل أن تعود مصر لقيادة منظومة الجامعات على مستوى الوطن العربي، مشيدًا بدور د. أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية لموقفه الداعم للدكتور عمرو عزت سلامة في هذا المنصب.
كما قدم المجلس التهنئة للدكتور محمد الأسود لفوزه بمنصب رئيس اتحاد الجامعات اليورومتوسطية، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، موجهًا الشكر للدكتور محمود هاشم على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة الجامعة.
كما قدم المجلس التهنئة للدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية، موجهًا الشكر للدكتور عصام خليفة لقيامه بأعمال رئيس الجامعة خلال الفترة السابقة.
واعتمد المجلس محضر لجنة شئون التعليم والطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية، وتتضمن: التوصية بتشكيل لجنة متخصصة لمعاينة الإمكانيات المادية والبشرية بكلية الصيدلة جامعة الأهرام الكندية لزيادة الأعداد المقبولة سنويًا بالكلية، والموافقة على تسجيل طلاب الثانوية العامة شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المستقبل اعتبارًا من العام الجامعي 2017/2018 طبقًا للائحة الجديدة للكلية.
وأحيط المجلس علمًا بشأن الدراسة المقدمة من لجنة قطاع العلاج الطبيعي حول آليات ومواصفات السادة أعضاء هيئة التدريس غير المصريين للتدريس بكليات العلاج الطبيعي بالجامعات المصرية الخاصة، مع الالتزام بقانون تنظيم الجامعات وقرارات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
ووافق المجلس على زيادة أعداد الطلاب بكلية التمريض جامعة بدر للعام الجامعي 2017/2018، وأوصى بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمعاينة الإمكانات المادية والبشرية وتحديد الأعداد المقبولة بكلية العلوم الإنسانية والمسرحية بجامعة بدر.
كما اعتمد المجلس محضر لجنة الدراسات العليا والعلاقات الخارجية المتضمن: إصدار جائزة باسم محمد ربيع ناصر رئيس مجلس الأمناء بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في مجال البحث العلمي للسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات الحكومية والخاصة ومراكز البحوث بمصر، ومذكرة التفاهم بين جامعة مصر الدولية والجامعة الكاثوليكية بفرنسا لمدة خمس سنوات.
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