كتب محمود شاكر في اطار الاستعداد والترويج لترشيح مصر في انتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (C ) وقرب موعد الانتخابات المقرر عقدها في نوفمبر - ديسمبر 2017، قام الفريق مهاب مميش وبحضور اللواء/ طارق غانم رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل باستقبال سفراء وممثلي 47 دولة، وذلك بغرض إلقاء الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في قطاع النقل البحري وإسهاماتها في مجال تسهيل التجارة، والحفاظ على البيئة بما يتفق مع أهداف المنظمة البحرية الدولية

وكانت هناك جولة بحرية بالقناة تم خلالها استعراض التطورات التى طرأت على قناة السويس والمشروعات الاستثمارية في محور القناة، بالإضافة إلى الإنجازات المحققة على أرض الواقع، وكذا الوقوف على البنية التحتية بما في ذلك ما تم حفره من أنفاق عملاقة؛ وذلك لتسهيل حركة التجارة العابرة بين الشرق والغرب، وربطها بمحور حركة التجارة العاليمة لتستمر مصر في القيام بدورها الريادة لخدمة النقل البحري

العالي.

ومن جانبه قال اللواء طارق غانم إن وزارة النقل تتعاون مع وزارة الخارجية وهيئة قناة السويس وكافة الجهات المعنية بالدولة فى التحضير لدعم الترشح المصرى لعضوية المجلس التنفيذية للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، خاصة وإن مصر تواجه منافسة قوية هذا العام فى انتخابات المنظمة البحرية الدولية.

وأضاف رئيس قطاع النقل البحري أن مصر عضو بالمنظمة البحرية الدولية منذ تأسيسها فى 1958، مشيرا إلى أن مصر استطاعت فى الدورة السابقة للانتخابات أن تحقق فوزاً كبيرا بعضوية المجلس التنفيذى للمنظمة البحرية الدولية، وأن تحصد عدداً كبيراً من الأصوات بفضل تكاتف وتضافر جهود كل الجهات المعنية بالدولة مع وزارتي الخارجية ووزارة النقل.

يذكر أن المنظمة البحرية الدولية هى وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة وهى مسئولة عن النقل البحرى وأنشطته وترتكز أهدافها الرئيسية على تحقيق السلامة البحرية والأمن البحري وحماية البيئة البحرية ومساعدة الدول الأعضاء في بناء قدراتهم فى هذه المجالات.