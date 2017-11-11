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في تقرير للحكومة.. البرلمان يوافق على ٢٨٩ مشروعا و٩٢ اتفاقية و١٤ قرارا جمهوريا
11
نوفمبر
2017
17:00 PM
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كتب- سامي الطراوي: أحال مجلس الوزراء إلى البرلمان تقريرًا عن مجمل أعمال الحكومة على مدار عام ونصف العام من مارس 2016 وحتى سبتمبر 2017 أنه في محور ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها
وكشف تقرير الحكومة أن البرلمان وافق على ٢٨٩ مشروعًا من أصل ٣٢٦ مشروع قانون مقدم من الحكومة من مشروعات القوانين
كما وافق البرلمان على ٩٢ اتفاقية دولية من أصل 92 اتفاقية دولية ومعاهدة دولية أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب، كما وافق أيضًا على ١٤ قرارًا جمهوريًا من أصل ١٤ قرارًا جمهوريًا تم إحالتهم من الحكومة إلى البرلمان.
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