كتب- سامي الطراوي: أحال مجلس الوزراء إلى البرلمان تقريرًا عن مجمل أعمال الحكومة على مدار عام ونصف العام من مارس 2016 وحتى سبتمبر 2017 أنه في محور ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها

وكشف تقرير الحكومة أن البرلمان وافق على ٢٨٩ مشروعًا من أصل ٣٢٦ مشروع قانون مقدم من الحكومة من مشروعات القوانين

والاتفاقيات الدولية خلال دوري الانعقاد الأول والثاني للبرلمان (٢٠١٦ - ٢٠١٧) .

كما وافق البرلمان على ٩٢ اتفاقية دولية من أصل 92 اتفاقية دولية ومعاهدة دولية أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب، كما وافق أيضًا على ١٤ قرارًا جمهوريًا من أصل ١٤ قرارًا جمهوريًا تم إحالتهم من الحكومة إلى البرلمان.