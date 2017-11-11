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العناني أمام مؤتمر اتحاد الآثاريين العرب: آثارنا تعرضت للسرقة والنهب بيد الإرهاب
كتب- أحمد عثمان بدأت اليوم السبت الموافق 11/11/2017، فعاليات الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد الآثاريين العرب تحت عنوان: |دراسات في آثار الوطن العربي|، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الفيوم
وتستضيف جامعة الفيوم المؤتمر تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع اتحاد الجامعات الإسلامية والإيسيسكو.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من مسئولي وممثلي المنظمات الدولية، ونخبة من أساتذة وعلماء الآثار بمصر والوطن العربي، من بينهم الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار جامعة الفيوم، والدكتور علي رضوان رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب، والدكتور محمد الكحلاوي أمين اتحاد الآثرين العرب، والدكتور جعفر عبد السلام أمين عام الرابطة الإسلامية، والدكتور صلاح الدين الجعفراوي ممثل عن منظمة الإيسيسسكو، والحسن أورلم ممثل الوفود العربية (من المملكة المغربية) والدكتور أحمد الشوكي رئيس دار الكتب والوثائق المصرية فضلًا عن مشاركة أكثر من 150 باحثا وباحثة من مصر والعالم العرب.
ورحب د. العناني بالحضور خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية، مؤكدا على
وذكر د. الكحلاوي جهود الاتحاد في حماية الآثار والحفاظ عليها في جميع أنحاء الوطن العربي، وما قدمه في ملف تسجيل المسجد الأقصى كأثر. كما وجه الشكر لكل من ساهم في إنشاء هذا الكيان والجهود المستمرة لتفعيل دور الاتحاد في المجال الأثري.
وسوف تستمر فعاليات المؤتمر ثلاثة أيام حتى الثالث عشر من الشهر الجاري، يستعرض خلالها أهم الأبحاث والدراسات في علم الآثار وعلوم ترميم الآثار وحضارات الوطن العربي ويتطرق المؤتمر ايضا إلى مناقشات وجلسات حوارية بين الباحثين بالإضافة إلى عمل جولات للمعالم الأثرية بمدينة الفيوم، ويختتم فعالياته بالخروج بالتوصيات المرجوة للحفاظ على التراث العربي، وإلقاء الضوء على محافظة الفيوم كمدينة أثرية وسياحية، والحفاظ على هوية اتحاد الأثريين العرب ككيان يجمع الأثريين من المحيط إلى الخليج تحت مظلة واحدة.
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