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اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة بالقاهرة
كتب خالد حسن تنظم النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، غدا الأحد اجتماع المجلس التنفيذى للاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة التابع للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب
وأشار حمدى عرابى نائب رئيس النقابة العامة ومسئول العلاقات الدولية، إلى أن فعاليات الاجتماع تبدأ فى الحادى عشر من صباح يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2017 وتستمر لمدة يومين بفندق الجامعة العمالية بمدينة نصر، وفى سياق متصل أعلن |عرابى| عن إطلاق الموقع الرسمى للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية والذى سيكون بمثابة حلقة الاتصال بين النقابة العامة وقواعدها العمالية.
وقال هشام عبد اللطيف الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، أن الاجتماع يشارك فيه النقابات العمالية من دول مصر، والسودان، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والأردن، والعراق، والكويت، وتونس، والجزائر، والمغرب، وسيحضر الاجتماع النائب جبالى المراغى، والنائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس ائتلاف حب مصر، وغسان غصن، الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، ونبيل العاقل، الأمين العام للاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة، بالإضافة إلى رؤساء النقابات العامة بمصر، ولفيف من القيادات النقابية، وأعضاء اللجان النقابية بالمحافظات.
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