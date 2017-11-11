كتبت نرمين حسن تغادر غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، القاهرة في اتجاه الكويت لحضور أعمال الدورة العادية الــ 37 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي يبدأ أعماله الأحد وترأس جمهورية مصر العربية مكتبه التنفيذي



ويناقش الاجتماع الإعداد والتحضير للقمة العربية العادية في دورتها الـ 29 المقررة في المملكة العربية السعودية في مارس المقبل، وتقديم الدعم والإغاثة لدولة فلسطين، والموضوعات ذات الصلة بخفض معدلات الفقر إضافة إلى السياسات الاجتماعية في الدول العربية والموضوعات ذات الصلة.

كما يبحث الاجتماع أيضًا تقرير فئة المسنين

في المنطقة العربية تحت عنوان |الاتجاهات الإحصائية ومنظور السياسات|، في إطار تعزيز جهود المجلس بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب.وستطلع غادة والي الوزراء العرب على التقرير الخاص بتنفيذ متطلبات الإعلان العربي |دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب|، بصفتها رئيس اللجنة المشكلة بموجب قرار القمة العربية الماضية بالأردن.وترأس والي جلسة حول الطفل الفلسطيني الذي يعقده القطاع الاجتماعي بالجامعة العربية.وتلتقي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها إلى دولة الكويت عضوات جمعية الهلال الأحمر الكويتي، كما تجتمع بعضوات مبادرة المرأة الكويتية لدعم مصر.