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وزير الإسكان يعود إلى القاهرة قادما من فرنسا
11
نوفمبر
2017
11:00 AM
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عاد الى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية قادما من باريس بعد زيارة لفرنسا شارك خلالها في معرض دولي لمواد البناء
وقد شارك وزير الإسكان في أعمال معرض |باتيمات| باريس لمواد البناء، وتفقد أجنحة المعرض الذى يعد من أكبر المعارض في أوروبا
وبحث الوزير مع رئيس مجموعة المدن المستدامة بمجلس أرباب الأعمال الفرنسي، جيرار وولف، ومسئولي عدد من الشركات الكبرى، أوجه وفرص التعاون المشترك بـ13 مدينة جديدة تبنيها الدولة حاليا، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة.
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