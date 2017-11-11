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فوز محمد عيد برئاسة نادي السكة الحديد الرياضي
11
نوفمبر
2017
11:00 AM
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كتب- محمود شاكر: أسفرت انتخابات نادي السكة الحديد الرياضي، عن فوز الدكتور محمد عيد، برئاسة النادي، وحصل على 518 صوتا من إجمالي 1147 صوتا صحيحا، بينما حصل الدكتور محمد السعيد على مقعد نائب رئيس النادي بعدد 375 صوتا، وحصل نبيل كمال على 675 صوتا ليفوز بمنصب أمين الصندوق، وحصل المحاسب ناصر عمران علي 501 صوت، بينما حصلت أميمة
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