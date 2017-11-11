فوز محمد عيد برئاسة نادي السكة الحديد الرياضي

11 نوفمبر 2017 مـ 21 صَفَر 1439 هـ
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القاهرة
اخبار مصر
فهمي على 505 أصوات، حصل إبراهيم عبد الله على  432 صوتا، وأحمد سلامة علي 743 صوتا، وحصل محمود سلامة على 553 صوتا.

وشهد نادي السكة الحديد، انتخابات إعادة تشكيل مجلس إدارة النادي.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على إجراء الانتخابات عن تقدم 1512 عضوا من أعضاء النادي منها 1147 صوتا صحيحا، لختيار أعضاء مجلس الإدارة المكون من 9 أعضاء.

بواسطة alwafd

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