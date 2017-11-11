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وزير النقل يحيل مسئول الأملاك بخط المرج - شبين القناطر للتحقيق
11
نوفمبر
2017
11:00 AM
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قرر الدكتور هشام عرفات وزير النقل تحويل مسئول الأملاك بخط المرج / شبين القناطر للتحقيق نتيجة لحجم التعديات الهائلة على حرم السكة الحديد بهذا الخط والتي رصدها وزير النقل أثناء
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