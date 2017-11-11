وزير النقل يحيل مسئول الأملاك بخط المرج - شبين القناطر للتحقيق

استقلاله جرار القطار رقم 415 من محطة 23 يوليو، وحتى شبين القناطر

كما قرر وزير النقل تشكيل لجنة تضم كل من وزارتي النقل والداخلية والمحافظة لإزالة هذه التعديات فورًا.