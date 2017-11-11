كتب- محمود عبد المنعم: توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه، صباح اليوم الجمعة لزيارة الفنانة شادية بالمستشفى العسكري بعد عودته من فعاليات منتدى |شباب العالم| بشرم الشيخ، وأكد خالد شاكر، ابن شقيقة الفنانة|شادية| أن الرئيس استمع لشرح الأطباء المتابعين لحالتها، ووعد بتكرار الزيارة، مشيرًا إلى أن الدولة تتابع باهتمام حالتها الصحية، وذلك تقديرًا للفن الجميل الذي قدمته للسينما المصرية

زيارة الفنانة شادية لم تكن الأولي للرئيس عبد الفتاح السيسي لنجوم المجتمع المصرى، فقد قام الرئيس بعدد من زيارة لعدد من الشخصيات الفنية والعامة للاطمئنان علي صحتهم أو للشد من أزرهم والتخفيف عنهم في مصابهم في لفتة إنسانية تؤكد مدي ارتباط الرئيس السيسي بالشعب المصري وأنه الأب و الأخ والقائد.

في هذا التقرير ترصد |بوابة الوفد| عدد من المواقف الإنسانية للرئيس السيسي والذي تعامل خلالها بروح الأب والأخ.

فاتن حمامة

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحمد الأنصاري، أمين رئاسة الجمهورية لمستشفي دار الفؤاد للاطمئنان على صحة الفنانة فاتن حمامة، والذى نقل بدوره تحيات الرئيس لها وتمنيته بالشفاء العاجل لها.

الفنانة سميرة أحمد

موقف إنساني جمع بين الفنانة سميرة أحمد، والرئيس السيسي خلال حفل إفطار في شهر رمضان الماضي، عندما وجدت نفسها تجلس على طاولة مقابلة لطاولة الرئيس، فبادرت بالتحرك تجاهه لمصافحته، فما كان من الأمن أن قام بمنعها فأخبرتهم قائلة: |طب إيه رأيك هو لو شافني هيجيلي بنفسه|، وبعدها عادت لطاولتها وقامت برفع يدها قائلة: |سيادة الرئيس| بصوت مرتفع، فنهض على الفور في اتجاهها لمصافحتها والاطمئنان على صحتها وأخبرها عن احترامه وتقديره لها|.

النقيب محمد الحايس

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة النقيب محمد الحايس في أحد المستشفيات العسكرية، وقال علاء الحايس، والد النقيب محمد الحايس، إنه فوجئ بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنجله للاطمئنان على حالته الصحية، بعدما أجرى عملية جراحية فى يده، عقب تحريره من

أيدى الإرهابيين بالصحراء الغربية.

وأوضح والد |الحايس|، في تصريحات صحفية ، أن الرئيس السيسي تحدث مع النقيب محمد الحايس، قائلا له: |البلد مبتنساش ولادها.. أجمد كده وأنا عارف إنك راجل|.

عبد الرحمن الأبنودى

أصدرت رئاسة الجمهورية بيان تنعى فيه الشاعر عبدالرحمن الأبنودى، وذلك عقب قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء اتصال هاتفي بأسرة الفقيد لتقديم واجب العزاء.

تعزية الرئاسة جاء نصها: |تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى الشاعر الوطني الكبير عبد الرحمن الأبنودي، الذي وافته المنية اليوم، وتتقدم لأسرته وذويه ومحبيه في مصر والوطن العربي بخالص التعازي والمواساة، تغمد الله الفقيد برحمته وأسكنه فسيح جناته، إن مصر والعالم العربي فقدا شاعرًا عظيمًا وقلمًا أمينًا ومواطنًا غيورًا على وطنه وأمته العربية، أثرى شعر العامية من خلال أشعاره وأزجاله الوطنية التي عكست أصالة المواطن المصري وواقع البيئة المصرية، لاسيما في صعيد مصر، وعبرت عن الوطن في أفراحه|.

شهداء ليبيا

فى الكاتدرائية بالعباسية أدخل الرئيس السيسي السرور إلى القلوب الحزينة، وقام بمواساة كل أم ملكومة في مصابهم، بعد أن بث تنظيم |داعش| الإرهابي في ليبيا، فيديو يظهر عملية ذبح 21 قبطيًا عاملين في ليبيا، وفي أقل من 24 ساعة، كان رد الرئيس السيسي سريعًا، عندما أقلعت المقاتلات المصرية، لتشن غاراتها المركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز ومخازن أسلحة وذخائر تابعة لتنظيم داعش في ليبيا، ليأخذ بالقصاص قبل زيارة عزاء للكنيسة.

الفنان حمدي أحمد

|أنا بعتذر إن أنا مجتلكش أزورك في المستشفى.. وبعتذر مرة تانية على سؤالي عليك متأخر|، بهذه الكلمات بدأ الرئيس السيسي حديثة للفنان الراحل حمدي أحمد.

وقال حمدي أحمد في تصريحات لاحقة له:|السيسي طلب مني أن أسامحه لأنه لم يزرني بالمستشفى، فقلت له والله أقدر ذلك وأعلم أنك منشغل للغاية بحال مصر، والسيسي بسمو أخلاقه وطيبة كلامه رائع للغاية وتكلم معي وكأني واحد من تسعين مليون مصري|.