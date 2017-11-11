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برلماني: تطوير التعليم الفني لا يحتاج إلى تعديل تشريعي
قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن مسئولية تطوير التعليم الفنى، تقع على كاهل كل من وزارة التربية والتعليم وباقى الأجهزة المعنية والبرلمان
وأضاف في تصريح خاص لـ|فيتو|: |كل هذه المؤسسات لها دور في النهوض التعليم الفنى، حيث إنهم مرتبطون ببعض ولهم دور متكامل، لإخراج مخرجات جيدة للتعليم الفنى، وتتولى وزارة التعليم مع البرلمان وضع الخطط والاستراتيجيات الأفضل للنهوض بالتعليم الفنى، وتنسق معهم وزارات وأجهزة أخرى مثل الصناعة واتحاد الصناعات وغيرها، ليكون هناك تكامل في الأدوار|. وحول مدى الحاجة لتعديل تشريعى، تابع: |الأمر لا يحتاج أي تعديل تشريعى، فالتشريعات القائمة كافية، وما ينقصنا هو الإرادة والعزيمة للبدء في تطوير ذلك القطاع|، مؤكدًا أن تلك الإرادة والعزيمة أصبحت موجودة حاليا بفضل ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى لإيمانه بأهميته في إحداث التنمية بالبلاد.
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