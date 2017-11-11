. سباح من ذوي الاحتياجات يحضن السيسي بمنتدى شباب العالمتنظم الجمعية المصرية للمواطنة |احنا مصر| ملتقى |أصحاب الهمم| الأول تحت رعاية ميثاء الهاملى مستشار التراث المعنوى بهيئة أبو ظبى للسياحة والثقافة في الفترة من ١٦ - ٢٠ نوفمبر الجاري في القاهرة.ويقام الملتقى بهدف تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة لسوق العمل عبر دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام لـ ٥٠ شابا معاقا وتنظم الجمعية المصرية للمواطنة على هامش الفعاليات بالتعاون مع مؤسسة الإماراتية جروب التي ترأسها الكاتبة الدكتورة ميثاء الهاملى حفل نشاطها السنوى ملتقى ”أصحاب الهمم”، وذلك لإعلان بدء الدورة التدريبية للشباب المعاقين وكيفية اجتيازهم للتأهيل لسوق العمل.يقام الحفل بحضور سفير الإمارات بالقاهرة جمعة مبارك الجنيبى والسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق والدكتورة مى البطران رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب والإعلامية فاطمة فؤاد نائب رئيس التليفزيون الأسبق والدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والإعلامية نجاة العسيلى والفنانون إيهاب فهمى وليلى طاهر وإيمان البحر درويش ونادية مصطفى.ويحضر الملتقى أيضا، على الخاجة رئيس جهاز المشروعات التنموية الإماراتية الأسبق ونادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية وحنان مفيد فوزى وبعض مندوبى سفارة الإمارات وعدد من رجال الأعمال وسيدات المجتمع.كما يشارك بالمنتدى بعض الشباب متحدى الإعاقة (أصحاب الهمم) ومنهم الشاب البورسعيدي محمد المليجي أمين ذوى الاحتياجات الخاصة بحزب مستقبل وطن أحد المشاركين بمؤتمر الشباب والذي طلب من الرئيس السيسي أن يكون عام ٢٠١٨ عاما لذوى الاحتياجات الخاصة ولبى الرئيس طلبه، كما يشارك أحمد ناجى الفنان التشكيلى، والشاب مصطفى الشافعى. يأتي ذلك في إطار الاحتفاء بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٨ |عام ذوى الاحتياجات الخاصة|، وإعلان دولة الإمارات لعام أصحاب الهمم ٢٠١٨ ومواكبة لمرور ١٠٠ عام على ميلاد الشيخ زايد بن سلطان آلِ نهيان، رئيس الإمارات الراحل.