وأوضح بيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنه من المقرر أن يناقش مؤتمر Destination Africa غدا الأحد تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تطوير صناعة النسيج في أفريقيا، وتطوير سلاسل توريد متكاملة وتلبية أفريقيا لاحتياجات المشترين. وأضاف بيتر، سيتم أيضا مناقشة كيفية تحسين ظروف العمل في الصناعات النسيجية ومعايير التجارة المسئولة في أفريقيا، علاوة على أفريقيا كمركز استثماري واعد للمنسوجات؛ دعما للمشروعات الاستثمارية والتنمية المستدامة في الصناعات النسيجية في أفريقيا ومصر، بالإضافة إلى تمكين الصادرات المصرية في التنافس القوي وتعزيز مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية وبوابة مهمة للنفاذ للأسواق الأفريقية.ويتيح Destination Africa الفرصة لتوفير فرصا تصديرية جديدة تزيد من حصص الصادرات المصرية في الأسواق الدولية، علاوة على جذب مزيد من الفرص الاستثمارية في قطاع النسجيات مما يساعد في توفير فرص عمل جديدة؛ حيث يعد قطاع النسيج من القطاعات الواعدة التي تسهم بنسبة 34% من إجمالي الناتج الصناعي، ويوفر فرص عمل لنحو 1.5 مليون عامل.ويشهد المؤتمر توقيع مذكرتي تفاهم إحداهما بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للنسيج وبين اتحاد الصناعات النسيجية الفرنسية بغرض تحسين وتعزيز التجارة الثنائية والتعاون الصناعي في قطاع الغزل والنسيج والملابس.يشارك في المؤتمر عدد من أصحاب كبرى العلامات التجارية وسلاسل التجزئة العالمية والمشترين الدوليين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا والدول العربية، وممثلي المنظمات الدولية المشرفة على مراجعة معايير العمل الدولية، ونخبة من ممثلي شركاء التنمية الدوليين، والحكومة المصرية والمجالس التصديرية للصناعات النسيجية ووسائل الإعلام الدولية والإقليمية والمحلية.يشار إلى أنه يتم عقد Destination Africa بالتعاون مع المجالس التصديرية للملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والمفروشات المنزلية وجمعية المصدرين المصريين والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وأقيمت الدورة الأولى منه في 11 و12 نوفمبر 2016 بالقاهرة مع 77 مصنعا من 11 دولة أفريقية عرضت منتجاتها إلى 127 مشتريا دوليا من كبرى شركات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.