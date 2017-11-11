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شريف إسماعيل يشارك بالمنتدى المصري التونسي
11
نوفمبر
2017
07:43 AM
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شريف إسماعيل يحذر الشباب من الأفكار المتطرفة والهدامةيشارك المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم السبت، بالمنتدى الاستثماري المصري التونسي الذي تنظمه وزارة الاستثمار بأحد فنادق القاهرة الكبرى
ويتناول المنتدى سبل الاستثمار والتعاون المشترك بين مصر وتونس في شتى المجالات. جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يستقبل عصر اليوم السبت بمطار القاهرة، نظيره التونسي، يوسف الشاهد، في إطار زيارة رئيس وزراء تونس لمصر لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.
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