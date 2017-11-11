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محافظ القاهرة يفتتح ملتقى توظيفي بمشاركة ٩ بنوك
11
نوفمبر
2017
07:43 AM
بواسطة
بالصور
. مراكز الأوقاف التدريبية منارة علمية للأئمة على خطى الوسطيةيفتتح المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة يرافقه النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم السبت، ملتقى التوظيف الثاني والمقام برعايتهما في دار مناسبات الميرلاند بجوار مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة. ويهدف الملتقى إلى توفير فرص عمل للشباب بالقطاعات المصرفية بمشاركة 9 بنوك وشركتي تأمين والصندوق الاجتماعي ممثلا في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. كما يوفر الملتقى التدريب والـتأهيل اللازم للشباب من الجنسين على العمل المصرفي بتنظيم دورات تدريبية وتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر قروض ميسرة.
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