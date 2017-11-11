مصر للطيران: جسر جوي لعودة الوفود المشاركة في منتدى شباب العالمخصصت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المحاسب مجدي إسحاق فريقا من العلاقات العامة بالمطار لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم القادمين من شرم الشيخ بمطار القاهرة، وتوديعهم قبل سفرهم إلى بلادهم، وتسهيل إجراءات السفر

ويواصل مطار القاهرة الدولي، استقبال الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم على مدار اليوم السبت، القادمين من شرم الشيخ في طريقهم إلى بلادهم.ووجه رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بضرورة توفير كافة الخدمات وتذليل العقبات وتسهيل إجراءات وصول وسفر الوفود المشاركة في المنتدى إلى بلادهم.