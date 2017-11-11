برلماني: غياب التنسيق بين وزارات الحكومة سبب المشكلات يستقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت، نظيره التونسي يوسف الشاهد بمطار القاهرة الدولي

ويصل رئيس الوزراء التونسي القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الدورة 16 للجنة المصرية التونسية المشتركة، المقرر انعقادها غدا الأحد، لبحث العديد من الملفات الخاصة بتعزيز العلاقات الثنائية، ويلتقي |الشاهد| خلال زيارته عددا من كبار المسئولين المصريين.