اخبار مصر
-
رياضة
- مؤتمر لـ«مرتضى منصور» اليوم للكشف عن آخر تطورات انتخابات الزمالك
- سيد سمرة رئيسا لنادي أصحاب الجياد
- المنتخب الوطني يختتم استعداداته لمواجهة غانا
- الأسيوطي يواجه الرجاء في لقاء إثبات الذات بكأس مصر
- إنبي يسعى لمواصلة تألقه أمام إف سي مصر بالكأس
- المقاصة يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة وادي دجلة
- المصري يستأنف تدريباته استعدادا للمقاولون العرب
- مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال والوديات الدولية
- نشرة الرياضة.. وأبرزها: الأهلي يصعد بخماسية أمام التليفونات بكأس مصر
- قائمة عبد الحق تكتسح انتخابات نادي النصر
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
رئيس الوزراء يستقبل نطيره التونسي بمطار القاهرة
11
نوفمبر
2017
06:43 AM
بواسطة
برلماني: غياب التنسيق بين وزارات الحكومة سبب المشكلات يستقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت، نظيره التونسي يوسف الشاهد بمطار القاهرة الدولي
ويصل رئيس الوزراء التونسي القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الدورة 16 للجنة المصرية التونسية المشتركة، المقرر انعقادها غدا الأحد، لبحث العديد من الملفات الخاصة بتعزيز العلاقات الثنائية، ويلتقي |الشاهد| خلال زيارته عددا من كبار المسئولين المصريين.
بواسطة
التعليقات
المزيد في اخبار مصر
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع