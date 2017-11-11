وأضاف المصدر أن الشركة دفعت بالطرازات العريضة من الطائرات لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الركاب خلال العودة من شرم الشيخ، مع تنظيم رحلات إضافية، تنفيذا لتعليمات وزير الطيران المدني شريف فتحي بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات سفر المشاركين في المنتدى.وكان منتدى شباب العالم اختتم فعالياته أمس الأول الخميس، بسلسلة تكليفات منها إعلان شرم الشيخ مدينة للسلام والتنمية، من أبرزها تكليف اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل المنتدى إلى مركز دولي معني بالحوار العربي الأفريقي الدولي بين شباب العالم، ويستهدف تفعيل آليات الحوار بينهم لتحقيق السلام والتنمية، بالإضافة إلى تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية بالدولة والمنظمات والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتبني قرارات نموذج محاكاة مجلس الأمن الدولي الذي نفذه شباب مصر والعالم.