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مصر للطيران: جسر جوي لعودة الوفود المشاركة في منتدى شباب العالم
متحدث «الرئاسة»: منتدى شباب العالم ليس مجرد احتفال قال مصدر بالشركة الوطنية مصر للطيران، إن الشركة تواصل مد جسرها الجوي لعودة ضيوف منتدى شباب العالم، الذي أقيم بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى القاهرة تمهيدا لسفرهم إلى بلادهم
وأضاف المصدر أن الشركة دفعت بالطرازات العريضة من الطائرات لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الركاب خلال العودة من شرم الشيخ، مع تنظيم رحلات إضافية، تنفيذا لتعليمات وزير الطيران المدني شريف فتحي بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات سفر المشاركين في المنتدى.وكان منتدى شباب العالم اختتم فعالياته أمس الأول الخميس، بسلسلة تكليفات منها إعلان شرم الشيخ مدينة للسلام والتنمية، من أبرزها تكليف اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل المنتدى إلى مركز دولي معني بالحوار العربي الأفريقي الدولي بين شباب العالم، ويستهدف تفعيل آليات الحوار بينهم لتحقيق السلام والتنمية، بالإضافة إلى تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية بالدولة والمنظمات والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتبني قرارات نموذج محاكاة مجلس الأمن الدولي الذي نفذه شباب مصر والعالم.
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