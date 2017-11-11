قال ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد: إن الأحزاب لا بد أن يحدث بها نوع من الاندماج وخاصة المتقاربة منها، متسائلا: «من يشارك في تلبية دعوة الرئيس للاندماج ولدينا أكثر من 100 حزب»