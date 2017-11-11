ووفقا للتقرير فإن الزراعة الرأسية هي أفضل سبل الاستفادة من وحدة الأرض، وتنقسم إلى زراعة مكشوفة وداخل البيوت المحمية |الصوبات| وتحتمل زراعة محاصيل الخضر والفاكهة فيها.وتزيد إنتاجية الفدان الواحد مرتين في حالة الزراعة الرأسية وتوفر فرصة عمل لأربعة أشخاص لكل فدان، إلى جانب توفير 25% من مياه الري و50% من الأسمدة ومضاعفة إيراد المزارعين أصحاب الملكيات الزراعية المنخفضة. وتصل إنتاجية فدان الخيار في الزراعة الرأسية إلى 55 طنا مقابل 15 طنا في الزراعة العادية وبفترة حصاد تصل إلى 4 أشهر في النوع الأول من الزراعة وشهر ونصف الشهر في النوع الثاني، كما تصل إنتاجية فدان الطماطم في الزراعة الرأسية إلى 60 طنا مقابل 25 طنًا في الزراعة العادية بفترة حصاد 4 أشهر مقابل شهرين للزراعة العادية.