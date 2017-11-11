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برلماني: تعديلات قانون البناء هدفها تسهيل التراخيص
برلماني يتقدم بتعديلات على قانون البناء الموحد لمنع البيروقراطيةأكد محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن البيروقراطية في استخراج تراخيص البناء في قانون البناء الموحد معوق رئيس يعطل الكثير من المشروعات
وأشار النائب في تصريح خاص لـ«فيتو» إلى أهمية أن يكون هناك تحرك من أجل الاستعجال في التصريحات لمصلحة صاحب الطلب وما يترتب عليه من توفير الوقت والجهود، مشيرا إلى أن تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008م، هدفها تسهيل الحصول على رخص المباني بعيدًا عن البيروقراطية وفساد المحليات، بوضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت ومحاربة ظاهرة البناء دون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها.وأكد سليم، أنه تبين بعد مرور سنوات على صدور القانون أن هناك عددا كبيرا من المدن والقرى لم يتم وضع مخططات إستراتيجية لها وتواجه سلبيات أدت إلى زيادة عدد المخالفات.
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