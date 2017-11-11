

وشملت قائمة وسائل الإعلام التي حاورت الرئيس كلا من: وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية – وكالة رويترز للأنباء – وكالة شينخوا الصينية – وكالة الأنباء الفرنسية – وكالة انسا الايطالية – وكالة الأنباء الكويتية |كونا| – شبكة بى بى سى البريطانية – قناة وموقع العربية – قناة سكاي نيوز عربية – قناة الغد العربى – جريدة الشرق الاوسط السعودية – جريدة الحياة اللندنية – وكالة بلومبرج الأمريكية.



وحضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وكذلك عدد من رؤساء التحرير والصحفيين المصريين.



وفيما يلى أبرز ما ورد في وسائل الإعلام العالمية خلال الساعات الأولى بعد اللقاء:



وكالة رويترز



بثت وكالة رويترز تقريرًا إخباراياُ مطولًا عن حوار الرئيس السيسى تحت عنوان |السيسي يدعم السعودية ويدعو لحل الأزمات فى المنطقة| ركزت فيه على دعوة الرئيس لنزع فتيل التوتر وأنه مع الحوار والنقاش الذي يمكن أن يجد حلًا لأزمات كثيرة موجودة وأن المنطقة بها ما يكفى.



كما ابرزت الوكالة – التى نقلت عنها الاف من وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية فى انحاء العالم – قول الرئيس ان أمن الخليج خط أحمر وأن أمن الخليج من أمن مصر.



كما نقلت الوكالة تصريحات الرئيس بشأن كافة القضايا الداخلية والخارجية التى طرحها الصحفيون والمراسلون الذين حضروا اللقاء.



وسائل الإعلام الأمريكية



نشرت صحف |واشنطن بوست| و|نيويورك تايمز| و|لوس انجلوس تايمز| تقارير في 9/11 نقلًا عن وكالة |أسوشيتد برس| تناولا تصريحات الرئيس السيسي خلال لقاءه مع عدد من الإعلاميين المصريين والأجانب على هامش |مُنتدى الشباب العالمي| بشرم الشيخ، فيما يلى أبرز ما تناوله التقرير:



اشار التقريران إلى تحذير الرئيس |السيسي| إيران من التدخل في شئون |الشرق الأوسط| موضحًا أن أمن دول الخليج لا يجب ان يتعرض للتهديد مؤكدًا أنه لا يرغب في حدوث حرب ولكنه مؤمن بأن الأزمات بالمنطقة تُحل بالحوار، ومؤكدًا دعمه |للمملكة العربية السعودية| وسط تصاعد التوترات في المملكة مع إيران.



صرح الرئيس السيسي |أنه لا يريد مزيدًا من التوترات فى المنطقة، بيد أن هذا لا يعنى تحمُل تهديدات أكثر للدول العربية، وأن المنطقة لديها ما يكفي من التحديات وعدم الإستقرار، وإننا لسنا بحاجة الى اي تعقيدات جديدة تشمل ايران او حزب الله| مؤكدا، |أنا ضد الحرب، ويمكننا حل الازمات بالحوار، فإن أمن الخليج خط أحمر ويجب على الاخرين التوقف عن التدخل في شؤوننا وعدم العمل على تصعيد التوتر|، مُضيفًا أن |السعودية ما زالت مستقرة ، وانه يثق فى تعامل الحكومة مع الوضع الحالي|.



ونقلت الصحف الامريكية عن الرئيس السيسي قوله |نحن بحاجة الى ان نكون قادرين على التعامل مع اية تهديدات عندما يواجهنا بشكل مباشر، في إشارة إلي شراء مصر منذ عام 2014 طائرات مقاتلة من طراز |رافال| وحاملات طائرات هليكوبتر من فرنسا وطائرات مقاتلة من طراز |ميج 29| وطائرات هليكوبتر هجومية من روسيا وغواصات من ألمانيا|.



وقالت الصحف الأمريكية أن الرئيس السيسي قد صرح |أن هزيمة |تنظيم داعش| المتطرف في العراق وسوريا من المرجح أن يجبر الإرهابيين على البحث عن ملاذ آمن في ليبيا، حيث سيعبرون بعد ذلك إلى مصر حيث تحارب قوات الأمن المصرية الارهابيين في شبه جزيرة سيناء و صحرائها الغربية الشاسعة.



وصرح الرئيس السيسي |أنه تم تدمير حوالي 20 مركبة محملة بالأسلحة والذخيرة والإرهابيين الأسبوع الماضي في الصحراء الغربية الشاسعة.



ونقلت عن الرئيس: |أننا ننظر بشكل إيجابي إلى الاحتياجات التنموية لأصدقائنا واخواننا فى اثيوبيا، وان المياه بالنسبة لنا ليست مجرد مسألة تنمية بل انها مسألة حياة وموت، ونحن قادرون على حماية أمننا الوطني ومائنا، حيث أنها مسألة |أمن قومى|.



ذكر التقريران أن الرئيس السيسي أعطى أولوية للإصلاح الإقتصادي منذ توليه الحكم في عام 2014، كما صرح سيادته |انه يعمل على تقليل الاعتماد على قطاع السياحة المنهار لتجنيب الهزات الإقتصادية نتيجة الهجمات الارهابية|.



(C . N .N)



بثت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية تقريرًا إخباريًا عن تصريحات الرئيس فى نشراتها كما نشرته على موقعها الإلكتروني بعنوان : السيسي: الوضع داخل السعودية مستقر.. وأمن الخليج خط أحمر، قالت فيه ان الرئيس عبدالفتاح السيسي رأى أن الوضع في المملكة العربية السعودية |مستقر وتحت السيطرة تماما|، وأكد السيسي رفضه لاندلاع حرب جديدة بالمنطقة، لكنه شدد في الوقت نفسه أن أمن دول الخليج من أمن مصر.



وردا على سؤال حول التطورات السعودية الداخلية لمكافحة الفساد قال إنه |يثق تماما في قيادات المملكة العربية السعودية، وفي قدرتها على التعامل مع الأوضاع الداخلية وإدارة الأمور بحكمة وعزم|.



وأضاف: |كما أنني أثق في قيادات المملكة ولا يمكن أن يتم عمل في السعودية إلا وفقا للقانون، والوضع فيها مستقر وتحت السيطرة تماما.



وردا على سؤال عن إمكانية توجيه ضربة إلى إيران أو حزب الله في ظل تصاعد التوتر، قال السيسي إنه يعارض الحرب، مشيرا إلى أن مصر لها تجارب صعبة مع الحروب. وقال السيسي إن |أمن الخليج هو خط أحمر بالنسبة لنا ويجب على الآخرين عدم التدخل في شؤوننا والوصول بالأمور إلى شكل من أشكال الصدام|.



وأضاف: |نطالب بعدم زيادة التوتر في المنطقة، لكن ليس على حساب أمن واستقرار الخليج|، مؤكدا أن |أمن الخليج من أمن مصر، وأمن مصر من أمن الخليج، خاصة السعودية والإمارات والبحرين والكويت، ولابد أن يتعامل الجميع معنا في هذا الإطار|.



وعن الأزمة مع قطر، قال السيسي إن موقف دول المقاطعة الأربع إزاء قطر |ثابت وواضح وهو التمسك بنفس المطالب إلى أن يتم الاستجابة لها، وعليهم في قطر الرد عليها|. وردا على سؤال عما إذا كانت اللهجة ضد قطر قد أصبحت لينة، قال السيسي: |اللهجة ما زالت حادة وحاسمة|.



وحول صفقات الأسلحة التي عقدتها مصر مؤخرا، قال السيسي إن |مصر سعت إلى زيادة قدرة جيشها والحصول على أسلحة حديثة لمواجهة الخلل في التوازن الاستراتيجي الذي حدث في المنطقة العربية، مع حدوث الصراعات التي حدثت في سوريا وليبيا واليمن، ومواجهة ما تتعرض له مصر من عمليات إرهابية، حيث تحارب مصر الإرهاب نيابة عن العالم|.



وأضاف الرئيس المصري أنه |كلما تطورت الأمور بالنسبة لداعش في سوريا والعراق كلما كان هناك تحرك متوقع للعناصر الإرهابية إلى منطقة أخرى فيها ظروف مواتية لها، أو تكون فيها ميليشيات مسلحة، وبالتالي لابد أن تكون القوات المسلحة جاهزة لمواجهة أية عناصر إرهابية تتسلل عبر الحدود



(B. B .C)



نشرت شبكة بى بى سى البريطانية تصريحات الرئيس تحت عنوان: |السيسي: لست مع الحرب، وأمن الخليج خط أحمر|نقلت فيه عن الرئيس دعوته إلى تفادي نشوب نزاع مسلح بين السعودية وإيران، وذلك وسط تصاعد التوتر بين الجانبين في الأيام القليلة الماضية.



وردًا على سؤال بشأن التوترات القائمة بين السعودية وايران، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي |لست مع حل أية قضية بالحرب ولنا تجربة في الحرب... الحرب دائما تجارب مريرة ولها نتائج صعبة جدا|، ودعا السيسي إلى |الحوار والنقاش| لحل الأزمات، قائلا إن |المنطقة بها ما يكفيها من اضطرابات|، لكن الرئيس شدد في الوقت نفسه على أن |أمن الخليج خط أحمر بالنسبة لنا، ويجب على الآخرين عدم التدخل في شؤوننا والابتعاد عن التصادم|.



وبالنسبة للوضع في السعودية، قال السيسي إن |الوضع في المملكة مطمئن ومستقر وهي إجراءات داخلية يمكن أن تحدث في أي دولة|.



وأضاف |أثق في قيادة المملكة وتصرفاتها تجاه مواطنيها في إطار دولة القانون الذي يسمح للمواطن أن يحاسب بالقانون وأمام القضاء|.



وكالة الانباء شينخوا والصحف الصينية



تحت عنوان |السيسي يؤكد على دور مصر الثابت لحل القضية الفلسطينية ورفض ضرب إيران أو حزب الله عسكريًا.. السيسي سيحدد موقفه من الترشح لولاية جديدة بناء على استقبال المصريين لـ|كشف حساب| فترته الأولى| نشرت وكالة الأنباء الصينية |شينخوا| تقريرا نقلته عنها جميع الصحف ووسائل الإعلام الصينية اضافة الى نحو 800 جهة اعلامية اخرى مشاركة فى بث الوكالة، جاء فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عبر عن دعم بلاده لإيجاد تسوية سلمية للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، جاءت تصريحات السيسي خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام عقد في وقت متأخر من يوم الأربعاء على هامش منتدى |شباب العالم| المنعقد لمدة أسبوع بمنتجع شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء شرقي مصر.



وقال السيسي إن إنهاء النزاع الداخلي المستمر منذ عقد في فلسطين يعد خطوة مهمة في جهود لدفع محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



وأضاف |إننا نعتقد أن تحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية يساعد على تمهيد الطريق لاستئناف محادثات السلام|، وفي أكتوبر الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس في القاهرة على اتفاق للمصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 وذلك بعد جولة حوارات دامت ليومين برعاية مصرية، وتضمن الاتفاق تمكين حكومة الوفاق المشكلة منذ منتصف عام 2014 من استلام مهامها في قطاع غزة بما في ذلك المعابر والوزارات والمؤسسات الحكومية بحلول الأول من ديسمبر المقبل.



وأكد السيسي أيضا أن المصالحة بين الحركتين ستقلل الضغط على قطاع غزة وتكبح التطرف هناك، وفي الوقت نفسه، جدد الرئيس المصري التأكيد على أن مصر لن تفرط في أي ذرة من أراضيها في شبه جزيرة سيناء في إطار ما يسمي بإتفاق القرن، الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.وردا على سؤال حول إمكانية التنازل عن جزء من أرض مصر في هذا الصدد، قال السيسي |لا يمكن لأحد أن يتصور أن يقدم أحد مترا من أرض مصر.. الشعب المصري لن يسمح لأي رئيس أن يتنازل لأية جهة عن أي متر من الأراضي المصرية|.وفي رده على سؤال حول موقفه إذا تم توجيه ضربة عسكرية لإيران أو حزب الله من قبل بعض دول الخليج لاسيما السعودية في ظل التوتر المتصاعد في العلاقات بين الجانبين.وقال |لست مع الحرب، أنا ضد الحرب، الحرب خسائر في كل شيء بشريا وماديا، لنا تجربة في الحرب وأنا عشتها، تجارب مريرة لها نتائج صعبة|، وأضاف أنه |بالحوار والنقاش يمكن أن نجد مخرجا للأزمات في المنطقة، التي يوجد فيها ما يكفيها من اضطرابات، وبالتالي أي إشكالية جديدة في المنطقة نتعامل معها بحذر شديد|، واستدرك |لكن كما نحن حريصون على عدم الحرب يجب على الآخرين (في إشارة إلى إيران) أن يكونوا حريصين أيضا على ذلك، الحرب ليست لمصلحتنا جميعا|.وشدد على أن |أمن دول الخليج خط أحمر بالنسبة لمصر.. الأمن القومي الخليجي جزء من أمننا، وأي تهديد لدول الخليج تهديد لنا|، وتابع: |نحن مع أشقائنا في منطقة الخليج لأن أمن الخليج هو أمن مصر، ولابد أن يتعامل الجميع معنا في هذا الإطار، ويجب أن يكون الأخرين حريصون على أمننا واستقرارنا، ونرفض استمرار التدخل في شؤوننا أو في شئون دول الخليج|.وفي الشأن الداخلي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه سيقدم ما اعتبره |كشف حساب| بالإنجازات التي تحققت خلال ولاية حكمه الأولى للبلاد قبل الإعلان عن ترشحه لولاية جديدة من عدمه.وقال ردا على سؤال حول موعد إعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية |لازم أقدم كشف حساب قبل إعلان الترشح من عدمه|، ورجح أن يقدم كشف الحساب للشعب في شهر ديسمبر أو يناير المقبلين.وأضاف أنه |بناء على استقبال الناس لكشف الحساب، سيكون قراري بالترشح من عدمه|.وأكد السيسي أنه |لا يتطلع إلى سلطان| أي إلى سلطة، وأعلن رفضه إنشاء حزب سياسي، داعيا الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية في مصر إلى الاندماج حتى تكون أكثر قدرة وقوة.كما شدد السيسي على رفضه إجراء أي تعديل دستوري، قائلا إن الدستور أتاح للرئيس والبرلمان التقدم بتعديلات دستورية لكني |لست مع تعديل الدستور|.ونفلت شينخوا عن الرئيس قوله : أن قوات الأمن ضبطت إرهابيا |غير مصري| خلال تصفية العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم ضد قوات الشرطة على طريق الواحات جنوب غرب القاهرة، واعتبر الإرهاب |أخطر أفة تهدد استقرار وأمن أي دولة|، مشيرا إلى أن تكلفة الحرب ضد الإرهاب أكثر من الحرب النظامية، وأوضح أن القوات المسلحة دمرت خلال الفترة الماضية أكثر من 1200 سيارة محملة بالأسلحة أثناء محاولتها اختراق الحدود المصرية، ونوه بأن الوضع في شمال سيناء يتحسن يوميا، وأكد |قريبا سنقول بشكل حاسم أنه تم تصفية الإرهاب| الذي يتواجد في 2% من شمال سيناء.وسائل الإعلام الصينيةنشر موقع |شبكة الشعب| تقريرا خبريا في (9/11) تحت عنوان |السيسي: أمن الخليج خط أحمر ولست مع حل أية قضية بالحرب|، تناول تصريحا آخر للرئيس السيسي على هامش منتدى شباب العالم بمنتجع شرم الشيخ، أشار فيه الي أن أمن الخليج خط أحمر، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه ليس مع حل أية قضية أو خلاف بالحرب، وفيما يلي ابرز ماورد بالتقرير:مصر تعتبر الأمن القومي العربي والخليجي جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي وأي تهديد للخليج تهديد لمصر، ويجب على الأخرين عدم التدخل في شئوننا والابتعاد عن التصادم.مصر ليست مع حل أية قضية بالحرب، ولنا تجربة في الحرب وهي خسائر مادية وبشرية وتتأثر العلاقات بشكل كبير جراء الحرب، والحروب دائما تجارب مريرة ولها نتائج صعبة جدا.(قناة العربية)أعادت قناة العربية الفضائية بث أخبار عن مضمون حديث الرئيس فى صدر نشراتها الإخبارية كما نشرت تقريرًا عن الحديث على موقعها الالكتروني تحت عنوان : |السيسي: أمن الخليج خط أحمر ونرفض تدخل إيران في المنطقة|.وركزت على تأكيد الرئيس أن مصر تدعم دول الخليج وترفض أي تهديد لها. وقال في لقاء مع عدد من الإعلاميين المصريين والأجانب على هامش منتدى شباب العالم مساء الأربعاء إنه يرفض التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة.كما أكد أن الوضع في السعودية مستقر ومطمئن، مشيرًا إلى أن ما تم في المملكة مؤخرًا |إجراءات داخلية يمكن أن تحدث في أي دولة|، مشددًا على ثقته في قيادة المملكة وتصرفاتها تجاه مواطنيها وأنها لن تتخذ إجراءات إلا وفقا للقانون.أما عن مسألة الإرهاب، وهجوم الواحات الأخير، فقال إن الجيش ألقى القبض على أرهابى أجنبي في عملية ضد الارهابيين المسؤولين عن هجوم الواحات.(سكاي نيوز عربية)أولت فضائية سكاى نيوز عربية إهتمامًا بحديث الرئيس ونشرته على شريط الأخبار بها على مدى يومين وركزت على قول الرئيس إن أمن الخليج بالنسبة لبلاده هو خط أحمر، داعيا إيران إلى وقف التدخل في شؤون الدول الأخرى، وقال السيسي للإعلاميين على هامش منتدى شباب العالم، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية على البحر الأحمر :|أمن الخليج هو خط أحمر بالنسبة لنا ويجب على الآخرين ألا يتدخلوا فى شؤوننا ولا يصلوا بالأمور إلى شكل من أشكال الصدام|.، وأضاف الرئيس السيسى أن |الأزمات الإقليمية يمكن حلها بالحوار، لكن إيران يجب أن تكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى|.وبشأن العلاقات مع قطر قال السيسي إن موقف بلاده |ثابت ولن يتغير|، وأن التنسيق مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مستمر، وأضاف أنه يجب على قطر أن تستجيب لقائمة طلبات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.وفي ملف مكافحة الإرهاب، قال السيسي إن |مصر تخوض معركتها ضد الإرهاب نيابة عن العالم|، محذرا من انتقال العناصر الإرهابية من سوريا والعراق إلى دول المنطقة، وأشار السيسي إلى تحقيق بلاده نجاحات في مجال مكافحة الإرهاب، وأوضح أن تسليح الجيش المصري يأتي لحماية أمنها القومي والدفاع عن مصالح مصر وحدودها.وفيما يتعلق بموقف بلاده من الأزمة الليبية، أكد السيسي على الحل السياسي في ليبيا وفقا لاتفاق الصخيرات، مع دعم وحدة الأراضي الليبية ودعم الجيش الوطني، وأشار إلى أن دعم مصر للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي لا يتعارض مع موقفها الداعم لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.الصحف الماليزيةنشرت صحيفة The Straits Times| الماليزية تقريرا في (9/11) تناول تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسي لدى لقائه مع مجموعة من الصحفيين في شرم الشيخ على هامش منتدى شباب العالم، وفيما يلي أبرز ما ورد بالتقرير:-أكد الرئيس السيسي على أهمية التهدئة بين الأطراف وذلك ردا على سؤال حول احتمال شن هجمات على إيران وحزب الله - عقب يومين- من اتهام السعودية للبنان بإعلان الحرب بسبب |الأعمال العدوانية| لحزب الله قائلا |أنا دائما ضد الحرب|.-الأمن القومي الخليجي هو الأمن القومي المصري، ومصر لديها ثقة في القيادة الحكيمة والحازمة للمملكة العربية السعودية، معربا ان الوضع في المملكة |مطمئن ومستقر|وسائل الإعلام الروسية:موقع روسيا اليوماهتم بتصريحات الرئيس السيسي بمنتدي الشباب الدولي علي النحو التالي:السيسي ينوي إطلاق قناة فضائية تخاطب العالم أجمع- أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتم الآن الإعداد لإطلاق قناة تلفزيونية إخبارية مصرية بمعايير عالمية قريبا. وأشار الرئيس المصري، إلى أن مثل هذه القنوات، ذات المستوى الرفيع تحتاج إلى تكلفة باهظة، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مساء الأربعاء 8 نوفمبر الجاري، في شرم الشيخ بممثلي وسائل الإعلام، على هامش منتدى شباب العالم هناك.نفى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجود علاقة بين عودة السياحة الروسية إلى مصر، والتوقيع على عقود بناء الضبعة مع شركة |روس آتوم| الروسية.وقال السيسي خلال لقائه مع الإعلاميين المصريين والأجانب على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ: |أنا مقدر جدا الموقف الروسي فيما يخص عودة السياحة، لكننا لم نلح عليهم، ولن نلح، وأي شخص يريد أن يطمئن على إجراءات التأمين فهو مرحب به|.وأضاف أن |الحكومة وضعت خطة طموحة جدا للتنمية، وفي نفس الوقت تحارب وتجابه العديد من التحديات، إحنا مش عايشين بـ اقتصاد حرب زي ما كان موجود بعد 1967، لكن علينا أن نأخذ في الاعتبار أننا دولة عشنا حالة ثورة لمدة 4 سنوات، وتوقف الإنتاج وعانت الدولة من الإرهاب|.وشدد على أن مصر ومطاراتها آمنة، ومستعدون لطمأنة أي جانب على أمن المطارات المصرية ونرحب بالسياح والأمر يرجع إلى القيادة الروسية للنظر في عودة السياحة الروسية في الوقت المناسب، ونحن حريصون على أن تكون بلادنا مستقرة وآمنة.وأكد السيسي خلال حديثه أن المواطن سيشعر بتحسن الوضع الاقتصادي تدريجيا، كما توقع أن ترتفع قيمة الجنيه المصري في الفترة المقبلة.كما أوردت وكالتا |تاس| و|ريا نوفوستي| الروسيتين وصحيفة |موسكوفسكي كومسوموليتس| الروسية وغيرهم التصريحات التي أدلى بها الرئيس |عبد الفتاح السيسي| خلال لقائه مع الصحفيين على هامش مؤتمر الشباب في شرم الشيخ وبصفة خاصة نفيه وجود أي ارتباط بين التوقيع على عقود إنشاء المحطة الكهروذرية المصرية في الضبعة وعودة السياح الروس لمصر.كما أبرزت أن مصر تقدر بشكلٍ عالٍ الموقف الروسي من عودة السياح الروس لمصر، ولكن مصر لم ولن تلح في أي شئ يتصل بهذا الموضوع، وأضافت المصادر أن مصر بذلت الكثير من الجهود ووجهت الكثير من الإمكانيات المالية من أجل تحسين إجراءات الأمن في المطارات والمنتجعات المصرية وهو الأمر الذي أقره الخبراء الروس.