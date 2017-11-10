كتب- زكي السعدني ونرمين عِشرة: ألقت مؤسسة تايمز هاير إيديوكاشين البريطانية للتصنيف الدولى للجامعات (THE) المتخصصة في ترتيب الجامعات الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم الضوء على المحاضرة التى ألقاها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحت عنوان |إستراتيجية وزارة التعليم العالى المصرية|، خلال مشاركته في منتدى التعليم العابر للحدود بالمملكة المتحدة TNE بحضور المختصين والمسئولين عن سياسات التعليم والتعليم الدولى العابر للحدود فى الجامعات المختلفة

ووصفت المؤسسة محاضرة وزير التعليم العالي بأنها تعد بمثابة دعاية قوية للاستثمار في مجال التعليم العالى فى مصر.

وأكد الوزير وفقًا لما نشرته المؤسسة البريطانية أن الوزارة تعطي أولوية قصوى لإنشاء فروع للجامعات الأجنبية فى مصر، مشيرًا إلى جدية الدولة المصرية فى هذا التوجه وسعيها إلى أن تكون قبلة للاستثمار فى مجال التعليم العالي في المنطقة.

وأضاف عبدالغفار أن أعداد الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية قد تزايدت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى أكثر من ثلاثة أضعافها، حيث وصل عدد الوافدين إلى أكثر من 70 ألف طالب؛ بالرغم من التحديات التى تمر بها المنطقة.

وأوضح الوزير أن قانون التعليم العالي الجديد قد تم إعداده ليلبي تطلعات المجتمع المصري وأعضاء هيئة التدريس، ويدعم استقلال الجامعات وحريتها الأكاديمية، ويتوافق تماما مع وثيقة ماجنا، وهى الوثيقة التى وقع عليها المئات من رؤساء الجامعات حول العالم.

وأشار عبدالغفار إلى أن أحد أهداف هذا القانون هو جذب الاستثمارات في مجال التعليم العابر للحدود، وتشجيع الجامعات الأجنبية الكبرى على فتح فروع جديدة لها بمصر، موضحًا أن فرع جامعة برلين التقنية بالجونة بمحافظة البحر الأحمر يعد مثالاً ناجحا وصادقًا لذلك، وأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيكون مكانًا مثاليًّا لإنشاء فروع للجامعات الأجنبية.