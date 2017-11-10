يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على معظم أنحاء الجمهورية نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهى خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، وحالة الرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، أما حالة

الرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 25

وسط الدلتا 15 25

الإسكندرية 14 24

بلطيم 15 24

مطروح 12 24

السلوم 12 23

سيوة 11 24

بورسعيد 19 24

دمياط 18 24

العريش 14 25

رفح 13 24

الإسماعيلية 15 26

السويس 16 25

رأس سدر 15 24

نخل 11 22

نويبع 21 25

طابا 13 22

كاترين 07 19

الطور 17 25

شرم الشيخ 21 27

الغردقة 19 27

مرسى علم 20 26

الفيوم 14 26

بنى سويف 14 26

المنيا 14 26

أسيوط 12 26

سوهاج 14 27

قنا 14 26

الأقصر 15 28

أسوان 17 29

أبوسمبل 17 28

الوادى الجديد 17 27

شلاتين 23 29

أبو رماد 24 28

رأس حدربة 23 27

حلايب 24 27