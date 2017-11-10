كتبت-خلود متولي أمر نقيب المحامين بنشر بيان شروط استحقاق المعاش الأصلية التي أشر عليها للعمل بموجبها منذ 2016 بعدما تردد نشر بيانات أخرى لم تكن من المعمول بها حاليا، وتناولتها بعض الأقلام على صفحات التواصل الاجتماعي، وهو لا يتضمن ضرورة تقديم دليل اشتغال من صحف دعاوى والاكتفاء بالتوكيلات والتأمينات والبطاقة الضريبية



يذكر أن شروط استحقاق المعاش كالآتي:

أولًا: أن يكون الاسم مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين

ثانيًا: أن يكون قد بلغ 60 سنة على الأقل

ثالثا: أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة

رابعًا: أن يكون مسددا الاشتراكات المستحقة عليه

خامسًا: تقدم الطلبات خلال شهر أكتوبر من كل عام

سادسًا: ترفق صورة البطاقة وصورة الكارنيه ودمغة المحاماة.



الأوراق المطلوبة للمحامي الحر (أصحاب الشركات الخاصة) :-

تقديم ما يفيد ممارسة المهنة بعدد من أصول التوكيلات بحد أدنى توكيلين عن كل سنة وصورة البطاقة الضريبية عن مهنة المحاماة، طابعة من التأمينات، شهادة تحركات من

الجوازات.محامي الإدارات القانونية:التدرج الوظيفي من حيث طبيعة العمل موضح به تاريخ التعيين وتاريخ إنهاء الخدمة كل فترة على حدة بيان الإجازات بدون مرتب من عدمه، قرار إنهاء الخدمة، طابعة من التأمينات موضح بها المسمى الوظيفي منذ التأمين حتى انتهاء الخدمة.يرفق التوكيلات الصادرة من جهة العمل لمباشرة القضايا وتقارير التفتيش، قرارات الترقية.محامي الشركات الخاصة:شهادة من الشركة تفيد تاريخ إنهاء الخدمة والمسمى الوظيفي كل فترة على حده، بيان الإجازات بدون مرتب من عدمه، التوكيلات الصادرة من رئيس مجلس إدارة الشركة، صورة طبق الأصل من عرائض الدعاوى الخاصة بالشركة (توكيلين عن كل سنة على الأقل، محاضر الجلسات، طابعة من التأمينات موضح بها تاريخ بداية التأمين ونهايته والمسمى الوظيفي خلال مدة التأمين يرفق صورة استمارة (1) واستمارة (6) تأمينات.تقديم الطلبات شخصيا أو بتوكيل خاص بإنهاء المعاش.البنوك المتعامل معها ( الأهلي، مصر، القاهرة ) ترفق موافقة البنك.