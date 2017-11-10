وقال الخولي في تصريح لـ «فيتو»: «لدينا ما يقرب من 103 أحزاب والفعال منها لا يتعدى أصابع اليدين، فدمجها سيزيد قوتها وفاعليتها في الشارع، مشيرًا إلى أن قوة الأحزاب تزيد من قوة وإيجابية النظام السياسي، خاصة أن هناك أحزابا كثيرة لا تفعل شيئا، وبالتالى فتوحدها مطلوب في ظل التحديات الحالية.